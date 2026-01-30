Лев XIV о харизме, управлении и единстве Regnum Christi (+ ФОТО)

29 января Папа Лев XIV принял в Зале консистории участников Генеральных ассамблей Обществ апостольской жизни Regnum Christi, в работе которых он выделил три аспекта: харизму, управление и единство. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что Церковь постоянно обновляется силой Евангелия и деянием Святого Духа, Который освящает Народ Божий, ведёт его и обогащает особыми дарами. Харизма формирует специфику каждого института и делает узнаваемым его присутствие в Церкви и мире. Это особенно важно сегодня, когда общества апостольской жизни ведут подлинный диалог с современным миром, не желая в нём раствориться и потерять самобытность. При этом харизма не может оставаться «статичной»: каждый, кто её получает, призван воплощать её как живую и креативную силу, верную исходному вдохновению и одновременно открытую новым социальным и культурным условиям.

Переходя ко второму аспекту, Святейший Отец остановился на вопросе управления: власть в обществах апостольской жизни является необходимым, подлинно церковным служением, которое должно сопровождать братьев и сестёр на пути «сознательной, свободной и ответственной верности» Христу. Управление должно осуществляться в стиле харизмы и духовности каждого института, а общинное распознавание – быть «привилегированным пространством» принятия решений, укрепляющим сопричастность и совместную ответственность за миссию.

Папа обратился к теме единства внутри духовной семьи Regnum Christi: её путь вписан в более широкую историю «апостольского тела, несущего на себе отпечаток тихого, но могущественного деяния Святого Духа, Который постоянно обновляет Церковь и омолаживает её надеждой». Святейший Отец призвал углублять единство в обществах Regnum Christi, делиться духовностью и апостольством, в полноте реализуя собственное призвание. Ссылаясь на апостольское наставление Vita consecrata, Папа напомнил о равном достоинстве всех крещёных и о разнообразии призваний, которые не противопоставляются друг другу, но взаимно дополняются. Такое органичное единство – плод Святого Духа – служит росту Тела Христова в истории и осуществлению его миссии в мире.

Лев XIV вверил гостей заступничеству Пресвятой Богородицы, поблагодарил за служение, заверил в молитве и преподал апостольское благословение.