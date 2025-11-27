Папа Лев XIV начал апостольский визит в Турцию и Ливан

27 ноября в 7 часов 40 минут Лев XIV вылетел из римского аэропорта Фьюмичино, начав свой первый зарубежный апостольский визит – в Турцию и Ливан. Поездка под девизом «Один Господь, одна вера, одно крещение» продлится до 2 декабря и будет приурочена к 1700-летию Никейского собора, сообщает русская служба Vatican News.

Прибытие в Анкару самолёта авиакомпании Ita Airways запланировано на 12 часов 30 минут по местному времени. После официальной встречи в аэропорту Папа посетит мавзолей Ататюрка, основателя современной Турции, а затем встретится с президентом Эрдоганом, представителями правительства, гражданского общества и дипломатического корпуса.

В ходе визита Лев XIV пообщается с представителями поместной Католической Церкви, примет участие в экуменическом молебне у раскопок древней базилики святого Неофита в Никее (нынешний Изник). Кроме того, он посетит мечеть Султанахмет, известную как Голубая мечеть, а также помолится в патриаршем храме Св. Георгия и встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

По словам госсекретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина, Папская поездка будет иметь экуменическую, межрелигиозную и миротворческую направленность и подчеркнёт роль христиан в социальной, экономической, культурной и политической жизни региона. Визит Папы призван принести надежду, мир и новый импульс христианам на Ближнем Востоке.

Лев XIV станет пятым Епископом Рима, посетившим Турцию. До него в стране побывали Павел VI, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск.

