Коптская Церковь поможет правительству Египта в защите окружающей среды

Коптская Православная Церковь Египта подписала протокол о сотрудничестве с Министерством окружающей среды и опубликовала документ, выражающий ее позицию в отношении охраны окружающей среды. Об этом сообщает Global Orthodox со ссылкой на Egypt Today.

Протокол был подписан Папой Александрийским и Патриархом Престола Святого Марка Тавадросом II и министром окружающей среды доктором Ясмин Фуад в присутствии духовных лиц Коптской Церкви, египетских чиновников, а также ряда послов и представителей ООН.

Соглашение о сотрудничестве направлено на совместную работу в области экологических проблем. Цель сотрудничества Церкви и государственных органов – сформировать в обществе культуру бережного отношения к окружающей среде.

В своем выступлении министр окружающей среды д-р Ясмин Фуад высоко оценила усилия Коптской Церкви во главе с Патриархом Тавадросом II по поддержке усилий государства по сохранению окружающей среды и ее ресурсов. По ее словам, для правительства важно не только бороться с экологическими проблемами, но и рассказывать о них людям. Иначе не получится сохранить природные ресурсы для будущих поколений. Ясмин Фуад также высоко оценила роль Церкви в реализации Национальной стратегии по изменению климата до 2050 года, которая будет осуществляться с участием всех слоев общества.

Недавно Коптская Церковь представила правительству страны свои предложения по развитию окружающей среды. Развивающиеся страны, даже если они сами не наносят вреда экологии планеты, больше всего страдают от изменения климата, говорится в этом документе. Чтобы страна успешно адаптировалась к последствиям этих изменений, необходимо усилие всего общества, считают в Коптской Церкви.