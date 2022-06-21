Коптская Церковь поможет правительству Египта в защите окружающей среды

Коптская Церковь поможет правительству Египта в защите окружающей среды

Июнь 21, 2022

Коптская Православная Церковь Египта подписала протокол о сотрудничестве с Министерством окружающей среды и опубликовала документ, выражающий ее позицию в отношении охраны окружающей среды. Об этом сообщает Global Orthodox со ссылкой на Egypt Today.

Протокол был подписан Папой Александрийским и Патриархом Престола Святого Марка Тавадросом II и министром окружающей среды доктором Ясмин Фуад в присутствии духовных лиц Коптской Церкви, египетских чиновников, а также ряда послов и представителей ООН.

Соглашение о сотрудничестве направлено на совместную работу в области экологических проблем. Цель сотрудничества Церкви и государственных органов – сформировать в обществе культуру бережного отношения к окружающей среде.

В своем выступлении министр окружающей среды д-р Ясмин Фуад высоко оценила усилия Коптской Церкви во главе с Патриархом Тавадросом II по поддержке усилий государства по сохранению окружающей среды и ее ресурсов. По ее словам, для правительства важно не только бороться с экологическими проблемами, но и рассказывать о них людям. Иначе не получится сохранить природные ресурсы для будущих поколений. Ясмин Фуад также высоко оценила роль Церкви в реализации Национальной стратегии по изменению климата до 2050 года, которая будет осуществляться с участием всех слоев общества.

Недавно представила правительству страны свои предложения по развитию окружающей среды. Развивающиеся страны, даже если они сами не наносят вреда экологии планеты, больше всего страдают от , говорится в этом документе. Чтобы страна успешно адаптировалась к последствиям этих изменений, необходимо усилие всего общества, считают в Коптской Церкви.

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