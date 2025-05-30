Лев XIV посетил экоцентр Laudato si’ в Кастель-Гандольфо

Утром 29 мая Лев XIV прибыл с незапланированным визитом в Папскую резиденцию в Кастель-Гандольфо, где находится созданный Папой Франциском Образовательный центр Laudato sì. В ходе поездки Святейший Отец также посетил Апостольский дворец, преобразованный его предшественником в музейный комплекс с 2016 года, сообщает русская служба Vatican News.

Структура Laudato sì была задумана как практическое воплощение принципов целостной экологии, изложенных в одноимённой энциклике Папы Бергольо. Для этого в садах Папских вилл в Кастель-Гандольфо, которые включают 20 гектаров сельскохозяйственных угодий и служебные постройки, был создан уникальный экологический центр. Папа Франциск распорядился учредить его двумя хирографами в феврале 2023 года. Ключевым элементом экодеревни является Образовательный центр Laudato si’, миссия которого – экологическое воспитание и повышение осведомлённости по вопросам защиты общего дома. В своей работе структура опирается на знания и опыт ведущих мировых экспертов в различных областях, таких как ботаника, биология и целостная экология.

Образовательные программы Центра ориентированы на широкий круг слушателей: от предпринимателей и профильных специалистов до школьников и студентов. Особое внимание уделяется социально уязвимым категориям, дорогим сердцу Папы Франциска – мигрантам, пострадавшим от насилия женщинам, инвалидам, бывшим заключённым и наркозависимым, которые нередко оказываются за пределами образовательных программ.

Экодеревня Laudato si’ предлагает участникам не только углубленное изучение ценностей, лежащих в основе энциклики, но и практические курсы профессиональной подготовки. Примером тому являются программы для садовников и специалистов по уходу за зелёными насаждениями: это способствует приобретению востребованных навыков и помогает социальной интеграции.