Конгрегация вероучения высказалась по поводу вакцины против COVID-19

Обнародован документ ватиканской Конгрегации вероучения «Пояснение о моральной допустимости использования некоторых вакцин против COVID-19». Документ был одобрен Папой Франциском 17 декабря.

Речь идет о нравственной оценке использования некоторых вакцин, которые произведены с применением клеточных линий от двух эмбрионов, абортированных в прошлом столетии, причем речь идет не о спонтанном выкидыше, а именно об аборте.

Поскольку в настоящее время вопрос вакцинирования находится в центре общественных дебатов, а высказывания представителей Католической Церкви в СМИ иногда даже противоречат друг другу, Конгрегация вероучения посчитала необходимым внести ясность, отвечая на поступившие в это ведомство вопросы. В документе за подписью префекта Конгрегации кардинала Ладариа Феррера и ее секретаря архиепископа Джакомо Моранди поднимается только вопрос допустимости использования вакцин против COVID-19, разработанных с помощью клеточных линий двух абортированных эмбрионов. Конгрегация не выносит никаких суждений по вопросу безопасности и эффективности самих вакцин: хотя, отмечается в тексте, и эти аспекты являются нравственно значимыми, их оценка находится в компетенции биомедиков и фармацевтических компаний.

В документе подчеркивается, что на тему вакцин уже высказывалась Папская академия защиты жизни в тексте, озаглавленном «Нравственные рассуждения о вакцинах, изготовленных на основе клеток, происходящих из человеческих абортированных эмбрионов» (2005). На эту тему высказалась в 2008 году и Конгрегация вероучения в руководстве Dignitas Personae. В 2017 году Папская академия защиты жизни вновь вернулась к этому вопросу в особом пояснении.

Итак, ссылаясь на названные документы, в своем новом пояснении Конгрегация вероучения утверждает, что в содействии злу существуют разные степени ответственности (дифференцированная ответственность). Например, при использовании клеточных линий незаконного происхождения ответственность тех, кто принимает решение о ее производстве, не идентична ответственности тех, кто не имеет власти решать.

В этом смысле, когда недоступны вакцины против COVID-19, которые можно назвать безупречными с этической точки зрения, например, если такие вакцины не предоставляются в распоряжение врачей или если у граждан нет выбора, использовать вакцины против COVID-19, в разработке и производстве которых применялись клеточные линии абортированных эмбрионов, является морально допустимым.

Конгрегация поясняет: в этом случае степень соучастия во зле аборта (пассивное материальное содействие) расценивается как отдаленная. Нравственный долг избегать такого пассивного материального соучастия не является обязательным к исполнению, если существует серьезная опасность, такая, как, например, распространение патогенного фактора, которое невозможно остановить другими способами. Именно такой опасностью является распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, поясняется в тексте. В этой ситуации можно использовать все виды вакцин, признанных клинически безопасными и эффективными, с уверенностью, что применение таких вакцин не является формальным соучастием в аборте, от которого происходят клеточные линии вакцины. Вместе с тем допустимость использования таких вакцин не означает допустимость, даже косвенную, практики аборта, и предполагает, что те, кто используют эту вакцину, отвергают аборт. Поэтому фармацевтические компании и правительственные агентства призываются производить, одобрять, распространять и предлагать этически приемлемые вакцины, которые не создают нравственных проблем ни для медработников, ни для пациентов.

Далее в документе Конгрегации вероучения отмечается, что вакцинация, как правило, не является нравственным долгом и проводится на добровольной основе. «В любом случае, — читаем в тексте, — с этической точки зрения нравственная оценка вакцинации зиждется не только на обязанности защиты собственного здоровья, но и на стремлении к общему благу. Это благо, при отсутствии других способов остановить или только предотвратить эпидемию, может побуждать к вакцинации, особенно для защиты самых слабых и тех, кто подвержен риску. Те же, кто по соображениям совести отказываются от вакцин, произведенных с помощью клеточных линий, происходящих от абортированных эмбрионов, должны прилагать усилия, чтобы с помощью других способов профилактики и надлежащего поведения не стать переносчиком инфекции. В особенности они должны избегать всякого риска для здоровья тех, кто не может быть привит по клиническим или по иным причинам, и тех, кто более уязвим».

В конце документа упоминается о нравственном императиве для фармацевтических компаний, правительств и международных организаций: гарантировать, чтобы безопасные, эффективные и этически приемлемые вакцины были доступны также самым бедным странам, не став для них финансово обременительными.



Источник: Vatican News

На фото — здание Конгрегации вероучения.