Книга об отце Алексее Мечёве и маросейской общине, написанная француженкой-католичкой, представлена в Москве

Презентация книги Полин де ла Виллежегю «Вечное в повседневном» (М.: «Никея», 2019), посвященной святому праведному Алексею Мечёву, состоялась 12 марта в Культурном центре «Покровские ворота». Новое издание представили: Марина Михайлова, переводчик книги, филолог и философ, автор и ведущая радио «Град Петров»; Джованна Парравичини, научный сотрудник фонда «Христианская Россия», и те, кто лично хорошо знал автора книги Полин де ла Виллежегю (1960-2013) – француженку, филолога-русиста, активную участницу католической общины «Эммануэль».

Во введении автор так объясняет обращение к теме своей работы: «Эта книга посвящена служителю Христову, продолжившему русскую духовную традицию в трудные времена революций. Ее цель – проявить свойства того особого типа духовности, который был явлен отцом Алексеем Мечёвым, старцем, жившим в сердце Москвы, приблизиться к пониманию того, как этот человек способствовал духовному преображению множества людей, устремлявшихся в его приход, как он помогал им открыть для себя личность вочеловечившегося Господа, какое правило жизни предлагал самым ревностным из своих прихожан, в чем заключался феномен маросейской общины». При этом автор отмечает, что отец Алексей Мечёв еще остается неизвестен христианам как на Западе, так и в России (книга была написана в конце 1990-х гг., святой праведный Алексий Мечёв был канонизирован РПЦ в 2000 г. – прим. ред.). Поэтому особенно важным она считает разговор о значении духовного наследия отца Алексея и маросейской общины в наши дни.

Редактор Анна Симкина рассказала, что издательство «Никея» не без сомнений приступило к работе над книгой: будет ли интересен православному читателю католический взгляд на православного святого ХХ века? Но опасения не оправдались – книга выдерживает уже второе издание. «То, как проанализировала автор личность и опыт отца Алексея, оказалось питательным для нас. Полин своей книгой ответила на какую-то нужду», – сказала редактор. По ее словам, Полин де ла Виллежегю описала удивительный феномен: как в тяжелейших условиях послереволюционных лет возникает церковная община, в которой настоятель не стал лидером, руководителем, а стал мудрым наставником, духовным авторитетом, благословляющим инициативы, которые исходили «снизу», от мирян: об организации катехизации, воскресной школы, евангельских групп, работы с детьми, с молодыми семьями. «Очень важно, что автор обращает внимание на место мирян в Церкви, и у читателей больше нет аргументов, чтобы отказываться от собственной активной деятельности», – отметила она, выразив надежду, что наступившее десятилетие в Русской Православной Церкви будет временем роста активности мирян.



Почему так важен опыт отца Алексея и маросейской общины для христиан сегодня? По мнению Марины Михайловой, отца Алексей «очень живо присутствует в нашей жизни». Она назвала несколько самых важных заветов маросейского старца, которые абсолютно актуальны для нынешнего православия. «Быть христианином – значит иметь личные отношения с Богом. Это не значит быть включенным в традицию, в культурный поток, догматическое учение или обрядовую практику (причем отец Алексей сказал это из глубины традиции, будучи крестником святителя Филарета Московского, отец его был регентом в Чудовом монастыре)». «Чтобы быть христианином, не нужно искать духоносного старца или особенно благодатный монастырь, надо жить там, где ты есть, – в своей работе, семье – и при этом быть в глубоком предстоянии перед Христом. Отец Алексей показал, что это возможно, что так и надо». И еще: «христианин – это тот, кто живет в общине». И Полин де ла Виллежегю удивительным образом «удалось проникнуть в дух маросейской общины». «Она не знала отца Алексея, но меня не оставляет ощущение, что она стоит в платочке в маросейском храме… Для нее открылись двери, которые открываются исключительно любовью», – отметила переводчик. Она рассказала о своем многолетнем знакомстве с автором книги, ее семьей и ее матерью Жаклин де Пруайяр, которая дружила с Пастернаком и сыграла важную роль в судьбе публикации романа «Доктор Живаго».

Об этой удивительной французской семье, члены которой, по словам Михайловой, «любили Россию по-настоящему, знали ее хорошо и очень много сделали для нее», тепло вспоминали друзья. Внуки писателя Борис и Елизавета Пастернак рассказали о своей дружбе с этой семьей, о том, как Жаклин и Полин «мешками возили» в Россию множество книг издательств «Жизнь с Богом», ИМКА-Пресс, другой христианской литературы; как в первые перестроечные годы открыли для друзей Европу, пригласив их в свой дом и в молодежное паломничество в Сантьяго-де-Компостела; как Полин познакомила их с общинной жизнью движения «Эммануэль» и они увидели «опыт живой жизни в Церкви». «Для нас это была школа – мы увидели, что можно быть открытыми, вести диалог прямо», – сказал Борис Пастернак. А Елизавета Пастернак вспоминала, как заинтересованно говорила Полин об отце Алексее Мечёве, о котором писала диссертацию.



В каждом выступлении звучала мысль о необходимости единства христиан. «Если мы не помним, что для нас в течение многих лет делали наши братья-католики на Западе, то мы и не можем быть едины, какие же мы тогда христиане… Католики в 1990-е приезжали к нам не обращать, а служить, делиться, помогать, и это особое благословение от Бога. И только благодарность может быть ответом на это», – сказала Карина Черняк, духовная дочь отца Александра Меня. Она вспоминала, что знакомство с Католической Церковью для нее и ее друзей началось с общины «Эммануэль» – «горячей, огненной, принимающей в свои объятия» целый автобус православных из России. Их поразило тогда, в 1989 г., и гостеприимство семьи де ла Виллежегю, и духовность этой общины, основанной всецело на «любви ко Христу, на посвященности и отданности Богу и укорененности в Священном Писании», и международная молодежная встреча с Папой Иоанном Павлом II: «Мы увидели тысячи, десятки тысяч молодых христиан со всего мира – и все они славят Бога!». Полин «очень глубоко вошла в изучение материалов об отце Алексее Мечёве», и это важно для Карины Черняк, потому что с опытом маросейской общины был тесно связан приход в Новой Деревне, настоятелем которого был отец Александр Мень. «Он очень много почерпнул от мечевцев: что такое община и как в ней жить, он был знаком с членами этой общины», – свидетельствовала она.

«Дело примирения Церквей нельзя доверить только епископам или богословам, которые проводят свои конференции. Единство христиан достигается только через встречи простых людей, только это размывает недоверие и невежество. То, что сделала эта прекрасная семья и продолжает делать (имеются в виду Жаклин де Пруайяр, ее дочь Полин с мужем Тьери де ла Виллежегю, их четверо детей – прим. ред.) – это создание тонких, неосязаемых связей, в которых расцветает новая жизнь», – сказала М. Михайлова.



Джованна Парравичини назвала прочитанную книгу «малым откровением». По ее словам, автор «говорит об опыте отца Алексея Мечёва, сама проживая этот опыт, она сама жила таким духом». «Это такой вселенский взгляд: католичка смотрит на другой христианский опыт и видит в нем те же корни – Самого Христа. Только такой верующий человек, как Полин, мог так почувствовать близость отца Алексея и маросейской общины. Поэтому опыт отца Алексея становиться таким актуальным сегодня, задает нам вопросы», – сказала сотрудник фонда «Христианская Россия».

В предисловии к книге митрополит Волоколамский Иларион, глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, написал такие слова: «Ценность книги Полин де ла Виллежегю для русского читателя определяется и тем, что это взгляд со стороны. Глубоко укорененная в западной христианской традиции, она с большим уважением и искренним интересом обращается к изучению русского православия…. Эта книга свидетельствует о том, как московский старец, живший сто лет назад, оказался любимым учителем для человека другого времени и другой страны. Так молитвами святых мало-помалу, через скромные и простые личные шаги являет себя миру духовное единство христиан».



Источник: Благовест-инфо