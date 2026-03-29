«Каждая прерванная жизнь – рана на тела Христа». Проповедь Папы Льва XIV на Св. Мессе в Монако (Стадион им. Луи II, 28 марта 2026 г.)

Во второй половине дня 28 марта Папа Лев XIV возглавил Святую Мессу на стадионе им. Луи II в Монако; это богослужение, собравшее около 15 тысяч верующих, стало последним этапом программы его однодневного апостольского визита. Передает русская служба Vatican News.



Комментируя евангельский фрагмент, Епископ Рима размышлял о решении синедриона предать Христа смерти: этот вердикт был сознательным выбором, продиктованным страхом и политическим расчётом. Те, кто должен был хранить Закон, нарушают его, отвергая Мессию и цепляясь за власть. Однако даже человеческое зло становится в замысле Божием путём явления спасительной любви.

Папа отметил драматическое противостояние: с одной стороны, – спасительное откровение Всемогущего Бога, с другой – действия властей, готовых уничтожать невинных.

«И по сей день в мире вершится множество холодных расчётов, чтобы погубить невинных; сколько ложных предлогов измышляется, дабы стереть их с лица земли! Но пред лицом упорствующего зла стоит вечная правда Божия, неизменно воздвигающая нас из гробниц».

Ответом Христа становится дар собственной жизни, предвосхищённый в воскрешении Лазаря и завершённый в Пасхе.

Особое внимание Лев XIV обратил на освобождение человека от «идолов» – всего, что порабощает сердце и искажает взгляд. Бог ведёт человека путём очищения и обращения, возвращая его к подлинной свободе и восстанавливая отношения с Ним и с ближними.

«Очищение от идолопоклонства, которое делает людей рабами других людей, совершается как освящение, дар благодати, делающий людей детьми Божиими, братьями и сёстрами друг другу. Этот дар несёт свет в наше настоящее, потому что войны, заливающие его кровью, являются плодом идолопоклонства власти и деньгам. Каждая прерванная жизнь – это рана на теле Христа. Не будем привыкать к грохоту оружия, к образам войны! Мир – это не просто равновесие сил, это дело очищенных сердец, тех, кто видит в другом брата, которого нужно хранить, а не врага, которого нужно уничтожить».

В конце проповеди Епископ Рима призвал Церковь в Монако свидетельствовать о радости веры через любовь к каждому этапу человеческой жизни – от рождающейся жизни до старости, особенно к самым уязвимым, напоминая, что миссия Церкви – дарить миру Божественную жизнь.