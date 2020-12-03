«Католики в Советском Союзе» – историки из разных стран выпустили сборник статей о 1920-х — 1950-х годах

Москва, 3 декабря. Презентация сборника научных статей «Католики в Советском Союзе: свидетельства простых людей о радикальных трансформациях 1920-х — 1950-х гг.» состоялась в режиме онлайн 26 ноября. Сборник создан по материалам одноименной международной конференции, которая была проведена в апреле текущего года в рамках проекта «Entangled Histories: Россия и Ватикан,1917—1958 гг.», реализуемого на базе Центра истории религии и Церкви ИВИ РАН и поддержанного Российским научным фондом.

Свои статьи в сборник представили участники конференции – историки из разных городов России, из США, Польши, Литвы, Беларуси, Казахстана, сообщает «Благовест-инфо».

Авторы поставили своей задачей выявить как можно большее число разнообразных источников негосударственного происхождения. Они сосредоточились на изучении «внеинституционной» истории, «обращенной к рядовому человеку как актору исторического процесса, что соответствует современным тенденциям мирового историописания». Это, по их мнению, позволяет более пристально рассмотреть жизнь простых верующих людей в Советской России, увидеть происходящие события их глазами, приблизиться к их пониманию и оценке событий.

Как отмечается в аннотации сборника, еще один аспект возможного применения новых источников — это изучение связей между Католической и Православной Церквами. «В условиях тотальной борьбы с религией и Церковью в России католики и православные начинали искать контакты и точки, в которых могли бы сходиться их интересы. Об этой стороне вопроса известно немного в связи с тем, что существующие на сегодняшний день источники не позволяют проникнуть в это глубоко скрытое подпольное существование католической субкультуры». Статьи в сборнике сгруппированы по четырем типам источников, с которыми работали историки.

Эпистолярный жанр представлен рядом исследований. Так, Виктор Билотас (Университет Витаутаса Великого, Литва) в статье «Перемены в жизни католиков Азиатской части России в 1920-е гг. глазами их пастырей: корреспонденция Ю. Вилкаса, Т. Пашкевичюса, Ю. Сенвайтиса» проанализировал письма и рапорты упомянутых священников, которые дают представление о существенных изменениях в экономической, социальной и религиозной жизни России того времени, в частности – о репрессиях в отношении священников и приходов, о повышении налогов и резком уменьшении числа пастырей, о сокращении и упрощении богослужений, но при этом – о развитии церковных братств мирян.

Анна Вишиванюк в соавторстве с Евгенией Токаревой (ИВИ РАН, Москва) представила статью «Отношения главы УГКЦ митрополита Андрея Шептицкого с православными в 1920-е — 1940-е гг.», основой которой стала корреспонденция лидера УГКЦ. Эта переписка позволяет проанализировать его интерес к контактам с православными, цели и мотивы этого общения, а также особенности в переписке относительно православных верующих в разные периоды. Из писем, направленных митрополиту от православных адресантов, можно узнать об их реакции на унийные проекты главы греко-католиков.

Надежда Белякова (ИВИ РАН, Москва) озаглавила свою статью цитатой из письма: «Чуткой души человек страдает, не зная, как ему поступить, чтобы остаться справедливым и перед Богом, и перед законом государства», с подзаголовком «Представления о религиозной свободе руководителей епархий Католической Церкви советской Литвы». В центре внимания автора – письмо, составленное руководителями епархий Католической Церкви Литвы в Президиум Верховного Совета СССР с предложениями поправок в проект новой советской Конституции 1977 г. Анализируя этот документ в широком контексте специфики положения церковного руководства в Литовской Церкви, развития церковно-государственных отношений в советской Литве и отношений между официальным церковным руководством и религиозными диссидентами, Н. Белякова отмечает в нем новый (по сравнению с серединой ХХ столетия) дискурс – поднимается вопрос о религиозной свободе, о неотъемлемом достоинстве и правах человека. Историк видит в этом влияние Второго Ватиканского собора и Хельсинского процесса, а также «советско-диссидентского правозащитного дискурса с призывом вернуться к «ленинским» нормам отделения Церкви от государства».

Эдмунд Ярмусик (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы) в качестве источника о религиозной повседневности в БССР в послевоенный период использовал письма, жалобы и обращения католиков к властям. Это были единственно возможные легальные способы защиты костёлов от уничтожения, возвращения святынь религиозным общинам. «Часто эта борьба длилась десятилетиями. К сожалению, не всегда её результаты были позитивными», – констатировал автор.

Воспоминания – вторая группа источников. Ей также уделили внимание в своих статьях ряд авторов. Священник Штефан Липке SJ (Институт святого Фомы, Москва) написал статью «Воспоминания Вальтера Чишека (SJ) о заключении на Лубянке как пример нарративного осмысления тюремных переживаний». Отец Вальтер был арестован как «шпион Ватикана» и оказался в советской тюрьме, о чем он впоследствии написал две книги. Отец Штефан Липке говорит о «мультиперспективности» воспоминаний о. В. Чишека, сравнивая разный подход автора этих книг к описанию его злоключений, отмечая в первом случае более описательный принцип, а во втором – поиск духовного значения и смысла происходящего с ним.

«Трудармия в воспоминаниях сибирских немцев-католиков» – тема исследования Татьяны Недзелюк (Сибирский институт управления). Основа работы – источники устного происхождения: воспоминания участников событий о травматичных событиях военных и послевоенных лет, когда семьи католиков переселяли из Поволжья в Сибирь на каторжные работы. Множество интервью удалось записать в 1993—1994 гг. «В частности, воспоминания немцев-католиков показали, что религиозность оказывала влияние на ситуацию в семье, значительно возрастала роль женщин в руководстве религиозной жизнью, в отсутствие храмов привычным местом совместной молитвы становилось кладбище», – пишет автор.

Заглавие статьи Людмилы Алиевой и Артема Верле (Псковский государственный университет) дает представление о содержании – «Уповать им не на кого»: католики глазами советского политзаключенного (вокруг автобиографического романа Олега Волкова «Погружение во тьму»)». Авторы дают пример критического отношения к своеобразному источнику – воспоминаниям очевидца-лагерника, «сочувственное отношение» которого к своим персонажам-католикам не освобождает его повествование от достаточно расхожих стереотипов восприятия.

Юлия Шаповал (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Казахстан) в статье «Роль католицизма в сохранении этнической идентичности депортированных поляков: кейс Казахстана» рассмотрела разные типы источников: устные воспоминания, мемуары, написанные депортированными поляками, семейные предания, дискурсы вокруг мест памяти. Автор приходит к выводу, что в нарративах депортированных поляков католицизм предстает как важная стратегия выживания и сохранения этнической идентичности.

Материалы устной истории и этнографических экспедиций легли в основу статьи Дмитрия Наумова (Белорусский государственный экономический университет, Минск) и Константина Савицкого (НИУ «Высшая школа экономики», Москва) «Виктимизация поляков-католиков на Западной Украине: факторы, формы и последствия (1939 — конец 1950-х гг.)». Католичество в этой работе рассматривается в качестве институциональной и социокультурной основы сохранения и развития этнокультурной специфики поляков в СССР, что противоречило идее унификации национальных отношений в социалистическом обществе и формирования советского народа как «единой исторической общности». Авторы исследуют динамический процесс конструирования статуса коллективной жертвы в отношении жителей западно-украинских земель польского происхождения и влияние этого процесса на межнациональные и межконфессиональные отношения в регионе.

И наконец, статьи, посвященные региональному срезу повседневной жизни католиков. Дмитрий Пантьо (Музей Второй Мировой Войны, Польша) опубликовал в сборнике работу «Воспоминания католиков Апостольского Викариата Сибири о религиозной жизни в 1920 — 1940-х гг.». Используя воспоминания, прессу и документы польских дипломатов, автор описывает повседневную жизнь верующих и историю создания Апостольского Викариата Сибири и его четырех Апостольских Администратур.

«Католичество на Сахалине в 1920-х — 1940-х гг.: между войной и миром» – Наталья Потапова (Сахалинский государственный университет) реконструирует некоторые аспекты католической истории острова на основе работ священников Агнелиуса Коваржа, Густава Стысяка, Чикохида Нагасаки – современников описываемых событий.

Алла Шадрина (Южный научный центр РАН) в статье «Католики Ростова-на-Дону в 1944—1952 гг.: неравная борьба за существование и ее исход» анализирует завершающий этап периода радикальных трансформаций 1920-х —1950-х гг., коснувшихся Римско-католической церкви на территории Советского Союза, на примере оставшегося единственным в послевоенный период в Ростовской области прихода Св. Тайной Вечери г. Ростова-на-Дону.

Кроме того, в ряде статей были представлены обзоры польских, а также американских архивов (статьи Вальдемара Резмера «Католическая Церковь в Советской России (СССР) в материалах, хранящихся в Центральном военном архиве в Варшаве» и Ксении Родионовой «Русская католическая церковь в Маньчжурии: источники в польских архивах», Грегори Фриза “Entangled History” и религиозная повседневность в СССР»), которые, наряду с архивами Ватикана, богаты архивными коллекциями по истории Католической Церкви в России. В статье руководителя проекта Г. Фриза, профессора Брандейского университета (США) рассказано также о возможной теоретической основе таких исследований. Он подчеркнул: «Историки очень нуждаются в том, чтобы получить более обширную и разнообразную базу источников по истории религиозной жизни в СССР. Проект «Entangled Histories: Россия и Ватикан, 1917—1958 гг.» показывает возможность заполнить документальный вакуум, но это только первый шаг: надо привлекать аналогичные материалы из заграничных архивов других конфессий. Все это вместе взятое сможет значительно расширить наше знание о повседневной религиозной жизни в СССР».

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо