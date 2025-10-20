Карл III станет первым за 500 лет британским монархом, который помолится с Папой Римским

23 октября 2025 года король Великобритании Карл III и королева Камилла посетят Ватикан с государственным визитом, где встретятся с Папой Львом XIV. Основными темами встречи станут христианское единство и забота об окружающей среде, сообщает Vatican News.

В рамках официальной программы визита в полдень Святейший Отец возглавит экуменическую молитву о защите творения в Сикстинской капелле, после чего состоится встреча с представителями организаций, занимающихся экологическими инициативами.

Затем королевская чета посетит базилику Святого Павла за городскими стенами, где состоится официальная церемония присвоения Карлу III почётного титула Королевского сподвижника Апостола Павла. Британские монархи имеют давние исторические связи с бенедиктинским аббатством, расположенным в этой церкви.

На пресс-конференции, состоявшейся в Зале Печати Св. Престола 17 октября, архиепископ Флавио Паче, секретарь Дикастерии по содействию христианскому единству, рассказал об экуменическом аспекте визита, а сестра Алессандра Смерилли, секретарь Дикастерии по содействию целостному развитию человека, рассказала об экологическом измерении.

Визит, первоначально запланированный на апрель 2025 года, совпадает с десятой годовщиной энциклики «Laudato Sì». Карл III, как глава Церкви Англии, давно известен своей приверженностью межконфессиональному диалогу. Он лично выразил желание принять участие в богослужении, посвящённом заботе о творении. Службу в Сикстинской капелле совместно возглавят Папа Римский Лев XIV и архиепископ Йоркский Стивен Коттрелл.

Гимн, объединяющий веры

Экуменический характер визита отразится в литургии, во время которой будет исполнен гимн святого Амвросия Медиоланского в переводе на английский язык святого Джона Генри Ньюмена. Ньюмен, ключевая фигура в истории отношений католицизма и англиканства, большую часть жизни был англиканином, затем перешёл в католичество и был канонизирован в 2019 году. Карл III лично присутствовал на канонизации. 1 ноября 2025 года Лев XIV провозгласит святого Джона Генри Ньюмена Учителем Церкви. Ожидается участие высокопоставленной англиканской делегации в торжественной церемонии.

Музыкальное сопровождение молитвы о сотворении мира обеспечат хор Сикстинской капеллы, хористы Королевской капеллы Сент-Джеймсского дворца и часовни Святого Георгия Виндзорского замка.

Как отмечают эксперты, такая совместная молитва — важный момент во взаимоотношениях Католической Церкви и Церкви Англии. Такого не происходило с начала Реформации, то есть с 1534 года, когда король Англии Генрих VIII объявил себя главой Церкви Англии и отношения с Папским Престолом были фактически разорваны.



Почетный титул Карла III

Во время визита в базилику Святого Павла за городскими стенами королю Карлу III с благословения Папы будет присвоен почётный титул Королевского собрата Апостола Павла (Royal Confrater of Saint Paul). Церемонию проведут настоятель базилики кардинал Джеймс Майкл Харви и аббат Донато Ольяри.

Для церемонии был подготовлен специальный стул с гербом короля и латинским девизом Ut unum sint («Да будут все едино», Ин 17:21). Он останется в апсиде базилики и будет использоваться во время последующих визитов британских монархов.

Общая забота о творении

После молитвы в Сикстинской капелле Папа Римский и Карл III проведут личную встречу с религиозными лидерами, экологами, представителями бизнеса и экспертами ООН. На встрече также будут присутствовать представители движения «Laudato Si’».

«Эта встреча подчёркивает тесную связь между Католической и Англиканской Церквями в вопросах охраны окружающей среды. Папа Франциск неоднократно напоминал нам, что всё взаимосвязано и что экологические и социальные кризисы необходимо решать сообща. Папа Лев XIV продолжает придерживаться этого подхода», — сказала сестра Смерилли.

Она напомнила о недавних инициативах в этом направлении: 9 июля 2025 года была совершена новая Месса в защиту творения, а 5 сентября 2025 года состоялось торжественное открытие деревни «Laudato si’» в Кастель-Гандольфо. Сестра Смерилли также высоко оценила усилия Карла III по привлечению частных инвесторов к борьбе с изменением климата и утратой биоразнообразия.



Смысл визита

Архиепископ Пейс заявил, что этот визит станет историческим шагом к примирению между Католической Церковью и Церковью Англии и вселит надежду на будущее. Сестра Смерили добавила, что эта встреча станет мощным символом единства и общей ответственности за наш общий дом.