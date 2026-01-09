Опубликован календарь богослужений Папы на январь и февраль

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал календарь богослужений под предстоятельством Папы Льва XIV на первые два месяца 2026 года.

В воскресенье 25 января, по случаю праздника Обращения св. Павла и 59-й Недели молитв о единстве христиан, в 17 часов 30 минут Папа возглавит богослужение Вечерни в базилике Св. Павла вне Стен.

2 февраля, в праздник Сретения Господня и в 30-й Всемирный день богопосвящённой жизни, Епископ Рима совершит торжественную Мессу в Ватиканской базилике в 17 часов.

В Пепельную среду 18 февраля Святейший Отец возглавит покаянное богослужение, которое начнётся в 16 часов 30 минут с молитвы в церкви Св. Ансельма на Авентийском холме и покаянной процессии к базилике Св. Сабины. В этом древнем храме в 17 часов Епископ Рима совершит Евхаристическое богослужение с обрядом возложения пепла.

22 февраля в Апостольском дворце Ватикана начнутся духовные упражнения для Святейшего Отца и Римской Курии. Они завершатся 27 февраля.



Источник: русская служба Vatican News