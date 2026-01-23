Как всей семьёй прожить Воскресенье Слова Божьего?

Третье воскресенье рядового периода литургического года в Католической Церкви отмечается как Воскресенье Слова Божьего. В этом году оно выпадает на 25 января и будет проходить под девизом: «Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол 3,16).

Инициатором этого дня стал Папа Франциск, стремясь особым образом подчеркнуть значение Священного Писания в жизни христиан и побудить их к более частому чтению Библии, размышлению над ней и жизни согласно Божьему Слову каждый день.

Воскресенье Слова Божьего — прекрасная возможность снова пригласить Божье Слово в наш дом и провести этот день особенно тепло и глубоко, всей семьёй, вместе с детьми.



Торжественное место для Священного Писания в доме

Уже в субботу стоит позаботиться об особом месте для Священного Писания. Библию можно положить на видное и достойное место, например, на стол, накрытый белой скатертью. Рядом можно зажечь свечу — как знак Божьего присутствия и света, который Слово Божье приносит в нашу жизнь, поставить цветы. Хорошо также открыть Библию на чтениях, предназначенных на воскресенье, особенно на Евангелии.

Важно объяснить всем членам семьи, почему мы это делаем: возможно, Библия долгое время лежала где-то без внимания, а в это воскресенье мы хотим напомнить себе, насколько она для нас ценна, и что мы стремимся вновь жить Словом Божьим.



Совместная встреча у Слова Божьего

В Воскресенье Слова Божьего важно найти конкретное время в течение дня — без телефонов и телевизора, в атмосфере тишины и сосредоточенности — чтобы собраться всей семьёй у Библии. Это может быть перед выходом в храм или после возвращения с Мессы.

Можно вместе прочитать отрывок из Евангелия, провести минуту в тишине, а затем простыми словами поделиться тем, что особенно коснулось сердца и разума каждого. Даже короткие мысли, одно предложение или одно запомнившееся слово имеют большую ценность, особенно когда мы внимательно слушаем друг друга. В завершение можно прочитать молитву Господню «Отче наш», которой учит Иисус в Священном Писании.



Детские Библии в центре внимания

Предложите детям в этот день принести свои детские Библии. Часто они стоят где-то на полке среди других книг. Положите их рядом со «взрослой» Библией — это простой, но очень выразительный знак того, что Божье Слово важно для каждого в семье, и что все мы черпаем из одного источника.



Библейские сценки, подготовленные детьми

Для семей с детьми хорошей формой переживания Воскресенья Слова Божьего может стать подготовка короткой библейской сценки. Она может изображать события из Евангелия: исцеления, умножение хлебов, встречи Иисуса с людьми, а также — по желанию детей — рождественские сцены.

Дети могут сами выбрать тему, подготовить простой реквизит, декорации и разыграть сценку перед всей семьёй. Такая форма помогает им лучше понять и запомнить Слово Божье.



Рисование и раскрашивание библейских сцен

Для младших детей хорошей формой встречи со Словом Божьим является творческая деятельность. Можно подготовить раскраски или книжечки с библейскими иллюстрациями, распечатать простые рисунки или предложить детям самостоятельно нарисовать сцену из Священного Писания.

Перед этим стоит прочитать или пересказать библейский отрывок, а затем пригласить детей изобразить то, что они услышали. Так Слово Божье становится для них ближе и понятнее.



Совместная молитва и пение

После чтения, сценки или рисования встречу стоит завершить совместной молитвой — поблагодарить Бога за Его Слово и попросить об открытых сердцах для его принятия. Можно также послушать песни о Слове Божьем или, если есть возможность, спеть их вместе.



Просмотр фильмов и мультфильмов на библейскую тему

Ещё одной хорошей формой переживания Воскресенья Слова Божьего в семье может стать совместный просмотр «библейских» фильмов или мультфильмов. Выбирая этот вариант, важно обратить особое внимание на качество и достоверность материала, чтобы представленные истории соответствовали Священному Писанию и были подходящими для детей.

Желательно, чтобы родители посмотрели фильм заранее, а детям предлагали только проверенные и надёжные библейские истории из достойных источников, например: «Суперкнига», «Элин дворик» и другие рекомендованные христианские проекты.

После просмотра очень важно найти время для беседы: спросить детей, что им больше всего запомнилось, что их удивило, что осталось непонятным. Такой разговор помогает глубже понять Слово Божье и увидеть, как оно касается сердца каждого.



«Слово в дорогу» — библейские цитаты

Интересной и простой идеей может стать заранее подготовленные короткие цитаты из Священного Писания — особенно те, которые говорят о Божьей любви, надежде и поддержке. Их можно распечатать или написать от руки, нарезать на полоски, свернуть и положить в красивую баночку или коробочку.

В Воскресенье Слова Божьего каждый член семьи — а также гости, друзья или соседи — могут вытянуть для себя одно Слово, воспринимая его как личное послание от Бога. Такая баночка может остаться в доме и на последующие дни, чтобы ежедневно обращаться к Слову Божьему.

Каждый христианин и каждая семья призваны снова открыть для себя, какое важное место в нашей жизни занимает Слово Божье. Внимательно и с открытым сердцем слушая его, мы встречаемся с Богом. Когда мы даём Слову Божьему место в нашей жизни, оно обитает в нашем сердце, как маленькое семя, которое со временем прорастает и приносит добрый плод.

Пусть Воскресенье Слова Божьего станет для каждой семьи временем близости и молитвы, временем взаимного слушания и глубокого осознания, что Слово Бога — живое и обращено лично к каждому из нас. Оно укрепляет любовь, наполняет дом миром и вдохновляет нас быть свидетелями Иисуса Христа в повседневной жизни.



Материал подготовила с. Иоанна Андрущишина, CSA