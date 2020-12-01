Историки провели круглый стол «Литовские католики в Сибири»

Круглый стол на тему «Литовские католики в Сибири: источники, историография и перспективы исследований» провели 26 ноября в режиме on-line историки из разных европейских стран и разных городов России, сообщает Благовест-инфо.

Обмен мнениями и дискуссию по вопросам, связанными с историческими исследованиями о жизни и деятельности католиков-выходцев из Литвы, живших в Сибири, организовали совместно Центр истории Католической Церкви Литвы при Факультете католического богословия Университета Витаутаса Великого, кластер «Отношения Церкви с государством и обществом в Литве» этого же университета и Центр по изучению истории религии и церкви Института всеобщей истории РАН.

С приветствиями к участникам круглого стола обратились: священник Жемайтес Кестутес, профессор, директор Центра истории Католической Церкви Литвы при Университете Витаутаса Великого; преподаватель этого университета д-р Инга Пуйдокене; д.и.н. Евгения Токарева, руководитель Центра по изучению истории религии и церкви ИВИ РАН; и посол Литовской республики в РФ Эйтвидас Баярунас.

В центре внимания всех докладчиков были как добровольные переселенцы из Литвы в Сибирь, принадлежащие к разным социальным группам (служащие, рабочие, духовенство, студенты), так и насильственно перемещенные лица на протяжении нового и новейшего периодов истории.

Татьяна Недзелюк, профессор Сибирского Института управления, поделилась материалами, которые ей удалось обнаружить в архивах разных городов России. Как известно, в Сибири были чисто литовские деревни (например, докладчица упомянула поселок Тимофеевка Томской губ., созданный переселенцами из Литвы в конце 1890-х гг., где неформальным лидером была женщина-учительница, которую все звали «монахиней»). Однако специальных архивных фондов по этой теме, как и архивных коллекций, не существует; материалы приходится собрать по крупицам. Тем важнее коллегам было выслушать доклад Недзелюк, которая подробно охарактеризовала изученные фонды и сориентировала тех, кто готов продолжить исследования, а также предложила методики работы и наметила перспективы изысканий.

Профессор Сергей Леончик (Польша) посвятил свое сообщение католическим священникам, которых из Литвы направляли в сельские приходы Сибири в конце XIX –нач. XX вв. С просьбами о пастырском окормлении обращались к католическому епископату крестьяне – беларусы, латгальцы, латыши и литовцы, среди которых были как ссыльные, так и добровольные переселенцы. Российские власти обещали создать все условия для удовлетворения религиозных нужд католиков и в ряде случаев выполняли обещания, содействуя строительству костелов и каплиц. Но священников не хватало. «Командировку» в далекую Сибирь священники – поляки и литовцы — воспринимали как ссылку. Можно представить их разочарование, когда по приезде обнаруживалось, что, добиваясь присылки священника, прихожане зачастую не могли его прокормить, так как сами были в очень трудном положении. Поэтому, как свидетельствуют архивные документы, священники иногда покидали приходы, предавались пьянству, разврату. Однако были и такие, которые ухитрялись строить новые храмы, привлекая средства. Докладчик рассказал о судьбах некоторых священников, упомянул и тех, кого называли «объездными»: базируясь в сибирских городах, они по 2-3 раза в год приезжали в деревни.

Всеволод Башкуев, д.и. н., профессор (Сибирское отделение РАН), подготовил доклад «Архивные источники по повседневной жизни литовских спецпереселенцев в Бурят-Монгольской АССР в 1948-1960». Источниковой базой его исследования стали архивы МВД, в которых автору удалось поработать в начале 2000-х гг. (он с сожалением отметил, что сейчас эти фонды недоступны, а дела постепенно уничтожаются), в частности – так называемые «наблюдательные дела» спецкомендатур. Спецкомендатуры надзирали за литовскими спецпереселенцами, которые были высланы в 1948г. в ходе операции «Весна». В основном, это крестьяне, вина которых состояла в том, что они могли бы быть потенциальной базой «литовских братьев» на селе. Эта вина не была никак сформулирована, поскольку люди были высланы без суда, без каких-либо юридических оснований и регламентаций, к тому же – на неопределенный срок.

По словам профессора Башкуева, литовские спецпереселенцы «очень ревниво сохраняли свою религиозную идентичность и старались передавать ее следующим поколениям». В числе материалов, которые фиксировали внедренные агенты, сохранились молитвы, примеры фольклора, в которых можно было усмотреть крамолу. Католики писали письма в Москву с просьбой прислать священника, и только в середине 1950-х к ним приехал о. Пятрас Ясас, который стал разъездным по многим регионам Сибири. Докладчик показал фотографии, на которых запечатлен импровизированный костел, устроенный в бараке. Особо ценным источником по своей теме он считает воспоминания детей ссыльных, которые могут многое рассказать о повседневной жизни спецпереселенцев, но заинтересованным исследователям надо поторопиться – информанты постепенно уходят из жизни.

Профессор Дмитрий Панто (Гданьск) изучает историю формирования Католической Церкви в Казахстане и Средней Азии. На круглом столе он представил доклад о так называемом «литовском компоненте»: католическая община в этом регионе появилась благодаря миссионерам — полякам и литовцам, которых направляли из Сибири с конца XIX в. Так, «отцом-основателем» Ташкентского деканата докладчик считает литовского священника Юстиниана Пранайтиса. Возникновение этой структуры стало кульминацией развития Католической церкви на территории Средней Азии и Казахстана. В 1921 г. этот деканат вошел в Сибирскую епархию и до 1937 г. существовал как викариатство, после чего все католические структуры были разгромлены. По словам докладчика, материалы по этой теме разбросаны по архивам разных стран и городов.

Доцент Евгений Семенов (Восточно-Сибирский институт культуры) рассказал о католических священниках на территории Забайкалья в 1860-80- гг. Порядка 300-500 (цифры до сих пор неясны) священников были вместе с мирянами сосланы на восток империи за участие в национально-освободительном восстании в Польше 1863-64 гг. Несмотря на официальный запрет церковных властей, ряд священников принимали участие в восстании мирными способами: отказывались от молитвы за здравие императора, читали прокламации с амвона, проповедовали перед боем, вдохновляя восставших и освящая их оружие, отпевали повстанцев. В Забайкалье в ссылке оказались польские священники, в том числе – и те, кто был уроженцем Литвы или служил на ее территории. Они были лишены духовного сана и наказаны каторжными работами (на срок 4-20 лет), при этом изолированы от других ссыльных. Большая часть священников вернулась на родину после амнистии 1883 г., а не пережившие ссылку были захоронены на местном православном кладбище в деревне Тунка, их имена и места захоронения до сих пор не установлены.

Виктор Билотас, сотрудник Центра истории Католической Церкви Литвы при Университете Витаутаса Великого, сделал краткий обзор источников по теме круглого стола, хранящихся в архивах разных стран и городов. Он обратил внимание на разнообразие источников, которые могут дать ценную информацию: от личной переписки, официальных обращений католических священников к властям – имперским и советским, до метрических книг и надписей на надгробиях священников. Коснувшись состояния историографии, он отметил, что исследования по этой теме фрагментарны, она нуждается в фундаментальной разработке.

Евгения Токарева в своей краткой реплике призвала обратить особое внимание на изучение документов архивов Ватикана, в частности – архива Конгрегации чрезвычайных церковных дел (фонд Russia), касающихся ссыльных католических священников в Сибири. В дискуссии, которая состоялась после докладов, затрагивались вопросы доступности источников, актуальных направлений дальнейших исследований и перспектив сотрудничества в публикации источников и инициирования совместных исследовательских проектов.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо