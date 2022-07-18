Институт перевода Библии выпустил «Евангельские притчи» на эвенкийском языке

Институт перевода Библии (ИПБ) продолжает эвенкийский проект выпуском книги «Библия аяткӯ улгурилин» («Евангельские притчи») с параллельным русским переводом, сообщает портал Богослов.Ru.

Эвенки (более 37 000 человек) — коренной народ Восточной Сибири, говорят на языке тунгусо-маньчжурской семьи. Географически они разбросаны очень широко — от Енисея до Сахалина и от Таймыра до Китая. Почти повсеместно эвенки проживают среди других народов, поэтому они двуязычны (русский и эвенкийский) или трёхъязычны (русский, эвенкийский и дополнительно бурятский или якутский). В местах компактного проживания эвенкийский язык преподаётся в качестве отдельного предмета в начальной школе, иногда как факультатив по 8-й класс, а также в вузах в Санкт-Петербурге, Якутске и Хабаровске.

«Евангельские притчи» — это уже седьмое библейское издание ИПБ на эвенкийском языке. Ранее были опубликованы: отрывки из Евангелия от Луки (1995); «Иисус — Друг детей» с обратным переводом на русский (1999); Евангелие от Луки (2002); «Библия для детей» (2011); Евангелие от Луки с параллельным текстом русского Синодального перевода (2013); Книга пророка Ионы с параллельным текстом русского Синодального перевода (2018).

Для настоящего издания были взяты девять притч из перевода Евангелия от Луки на эвенкийский язык, который был издан Институтом перевода Библии в 2013 г. Над новой, исправленной версией текста работали: переводчица Н. Я. Булатова, филологический редактор Т. С. Сафронова, богословский редактор А. Маннермаа и консультант по библеистике Т. Грид.

Каждая притча в издании проиллюстрирована созданным специально для этого сборника рисунком эвенкийской художницы А. А. Тарасовой, помогающим оживить повествование в воображении читателя. Иллюстрации выполнены с позиции «доместикации», т. е. максимального приближения Библии к читателю, его мировоззрению, психологии, реалиям, образу мысли и жизни. В них лица библейских персонажей и даже их одежда выполнены в национальной традиции и очень узнаваемы. Идея такого подхода в иллюстрациях заключается в том, что таким образом читатели лучше смогут понять и прочувствовать евангельские притчи, проецируя их на свою жизнь.

В конце книги для лучшего понимания перевода читатель найдёт краткий словарь библейских терминов и сложных для понимания слов. Данное издание выходит с параллельным текстом Нового русского перевода (NRT).

Электронные версии уже опубликованных переводов библейских текстов, аудиокниги и приложения на эвенкийском языке можно скачать на сайте Института перевода Библии. Работа проекта продолжается, ведётся перевод отдельных книг Ветхого Завета.