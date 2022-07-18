Институт перевода Библии выпустил «Евангельские притчи» на эвенкийском языке

Институт перевода Библии выпустил «Евангельские притчи» на эвенкийском языке

Июль 18, 2022

(ИПБ) продолжает эвенкийский проект выпуском книги «Библия аяткӯ улгурилин» («Евангельские ») с параллельным русским переводом, сообщает портал Богослов.Ru.

(более 37 000 человек) — коренной народ Восточной Сибири, говорят на языке тунгусо-маньчжурской семьи. Географически они разбросаны очень широко — от Енисея до Сахалина и от Таймыра до Китая. Почти повсеместно проживают среди других народов, поэтому они двуязычны (русский и эвенкийский) или трёхъязычны (русский, эвенкийский и дополнительно бурятский или якутский). В местах компактного проживания преподаётся в качестве отдельного предмета в начальной школе, иногда как факультатив по 8-й класс, а также в вузах в Санкт-Петербурге, Якутске и Хабаровске.

«Евангельские притчи» — это уже седьмое библейское издание ИПБ на эвенкийском языке. Ранее были опубликованы: отрывки из Евангелия от Луки (1995); «Иисус — Друг детей» с обратным переводом на русский (1999); от Луки (2002); «Библия для детей» (2011); от Луки с параллельным текстом русского Синодального перевода (2013); Книга пророка Ионы с параллельным текстом русского Синодального перевода (2018).

Для настоящего издания были взяты девять притч из перевода Евангелия от Луки на эвенкийский язык, который был издан Институтом перевода Библии в 2013 г. Над новой, исправленной версией текста работали: переводчица Н. Я. Булатова, филологический редактор Т. С. Сафронова, богословский редактор А. Маннермаа и консультант по библеистике Т. Грид.

Каждая притча в издании проиллюстрирована созданным специально для этого сборника рисунком эвенкийской художницы А. А. Тарасовой, помогающим оживить повествование в воображении читателя. Иллюстрации выполнены с позиции «доместикации», т. е. максимального приближения Библии к читателю, его мировоззрению, психологии, реалиям, образу мысли и жизни. В них лица библейских персонажей и даже их одежда выполнены в национальной традиции и очень узнаваемы. Идея такого подхода в иллюстрациях заключается в том, что таким образом читатели лучше смогут понять и прочувствовать евангельские притчи, проецируя их на свою жизнь.

В конце книги для лучшего понимания перевода читатель найдёт краткий словарь библейских терминов и сложных для понимания слов. Данное издание выходит с параллельным текстом Нового русского перевода (NRT).

Электронные версии уже опубликованных переводов библейских текстов, аудиокниги и приложения на эвенкийском языке можно скачать на сайте Института перевода Библии. Работа проекта продолжается, ведётся перевод отдельных книг Ветхого Завета.

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