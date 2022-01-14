Христианская община Израиля: абсолютные показатели растут, процентная доля сокращается

Численность христиан в Израиле продолжает медленно расти – как это и отмечалось постоянно со времени создания еврейского государства в 1948 году. При этом их процент по-прежнему сокращается по сравнению с представителями других религиозных общин страны – иудеев, мусульман и друзов. Об этом пишет «Благовест-инфо».

В соответствии с данными центрального статистического управления Израиля, опубликованными в конце декабря, в стране проживает 182 000 христиан, что составляет 1,9% всего населения. За 2020 год прирост христианской общины составил 1,4%.

Чтобы понять, как изменялась доля христиан в населении Израиля, интересно будет обратиться к статистике за прошлые годы.

Так, в 1949 году в стране проживало 34 000 христиан, в 1970 – 75 000, в 1990 – почти 115 000, а в 2019 – более 180 000.

За тот же период мусульманское население Израиля выросло со 111 000 в 1949 году до более 1,6 млн. в 2019. Иудеев в 1949 году было 1,17 млн., а в 2019 – 6,69 млн. Что касается друзов, то показатели за 1949 и 2019 годы составили, соответственно 15 000 и 143 000.

76,7% христиан Израиля – этнические арабы-палестинцы, большинство из них проживают на севере страны. В одном только Назарете насчитывается 21 000 палестинских христиан.

Большинство христиан, не являющихся арабами, живут в Яффе и Тель-Авиве. Среди них преобладают евреи из стран бывшего СССР.

Следует учесть, что израильская статистика учитывает только тех христиан, которые живут в стране постоянно и на законных основаниях. Десятки тысяч гастарбайтеров, находящиеся в Израиле в течение относительно долгого периода времени и составляющие значительную долю христианского населения, не учитываются.

Уровень рождаемости среди израильских христиан остается самым низким по стране. В 2020 году в христианских семьях появились на свет 2 497 детей. Доля детей младше 17 лет в этих семьях составляет 1,93%. Для сравнения – среди евреев эта цифра составила 2,43%, а среди мусульман – 2,6%.

В то же время среди христиан – в особенности среди женщин – был зафиксирован самый высокий средний уровень образования.



Фото — о. Янез Север, SJ