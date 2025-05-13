Турецкий епископат надеется на визит Льва XIV в Никею

Глава турецкого епископата архиепископ Мартин Кметец выразил надежду на визит Папы Римского Льва XIV по случаю 1700-летия Никейского Собора, который должен состояться в г. Изнике (древнее название — Никея) близ Стамбула.

Архиепископ-митрополит Измирский Мартин Кметец, с радостью восприняв известие об избрании кардинала Роберта Превоста 267-м епископом Рима, заверил, что духовенство и верующие Церкви в Турции «последуют за Папой Львом XIV по пути провозглашения Евангелия и совместно будут стремиться содействовать миру, справедливости и любви, становясь соседями для всех людей».



Папу ожидают в городе Первого Собора

«Мы с радостью ждем Льва XIV на нашей земле», — подчеркнул председатель поместного епископата, выразив надежду на визит нового понтифика в страну по случаю празднования 1700-летия Никейского Собора, которое планируется провести в Изнике — городе близ Стамбула, где когда-то состоялся этот важный для всего христианства собор. Иерарх также заверил Святейшего Отца в горячих молитвах за эти намерения.



Экуменическая надежда Варфоломея I

Стоит отметить, что ранее Константинопольский Патриарх Варфоломей I выразил надежду на участие нового Папы Римского в торжествах в Изнике. Первоначально на этих торжествах должен был присутствовать Папа Франциск, скончавшийся 21 апреля 2025 года.

Никейский Собор, состоявшийся в 325 году, является первым Вселенским Собором в истории христианства и имеет огромное значение для единства Церквей. Именно там был утвержден Никейский Символ веры, который и сегодня остается одним из важнейших символов веры для всех христиан.



Мост между Востоком и Западом

Визит Папы Римского Льва XIV в Турцию для участия в торжествах может стать важным шагом на пути к экуменическому диалогу и укреплению связей между католиками и православными. Такое событие, несомненно, имело бы историческое значение для межконфессиональных отношений в месте, где некогда собирались епископы неразделенного христианства.



По материалам Vatican News

(На миниатюре — Собор в Никее, 325 год)