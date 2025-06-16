Израиль-Иран. Папа Римский: никто не должен угрожать существованию другого

В субботу 14 июня, в конце общей юбилейной аудиенции в соборе Св. Петра, Папа Лев Лев XIV напомнил, что «в эти дни приходят очень тревожные новости: ситуация в Иране и Израиле серьёзно обострилась».

«В столь сложный момент я вновь обращаюсь с призывом к ответственности и благоразумию, – сказал Святейший Отец. – Усилия по созиданию более безопасного мира, свободного от ядерной угрозы, должны осуществляться через уважительную встречу и искренний диалог, чтобы утвердить прочный миропорядок, основанный на справедливости, братстве и общем благе. Никто не должен угрожать существованию другого. Долг каждого государства – поддерживать дело мира, прокладывая пути примирения и способствуя решениям, гарантирующим безопасность и достоинство для всех!»



Источник: Vatican News