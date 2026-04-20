Год без Франциска: молитва и поминовение в Санта-Мария-Маджоре

Рим готовится отметить первую годовщину смерти Папы Франциска молитвами. Поминальные службы пройдут в его любимой базилике Санта-Мария-Маджоре, где покоится тело понтифика.

Во вторник, 21 апреля 2026 года, исполнится ровно год с момента остановки сердца Папы Франциска в 7:35 утра. Этот день станет временем глубокой благодарности за его служение, и папская базилика Санта-Мария-Маджоре выбрана центром памятных мероприятий.

Выбор места не случаен, поскольку именно здесь покойный Папа Римский пожелал быть похороненным, стремясь навсегда остаться близ Богоматери.



Молитва и открытие мемориальной доски в честь Франциска

Памятная программа начнется в 17:00 в часовне Паулинов с общего чтения Розария. Это особое место для Франциска, у которого была необыкновенная духовная связь с иконой Богородицы «Salus Populi Romani» («Спасение римского народа»). Во время своего понтификата он 126 раз останавливался перед этим древним образом Девы Марии, чтобы помолиться.

В ходе церемонии будет открыта бронзовая мемориальная доска, посвященная этому историческому событию. На ней выгравирована латинская надпись: «Франциск, Папа, который 126 раз задерживался в благоговейной молитве у подножия “Salus Populi Romani”, покоится по собственной воле в этой папской базилике — 21 апреля 2026 года, первая годовщина его смерти».



Послание Льва XIV, транслируемое для верующих

Кульминацией вечера станет Евхаристия у папского алтаря в 18:00. Хотя нынешний понтифик, Папа Лев XIV, в настоящее время находится с апостольским визитом в Африке, его присутствие будет ощущаться – во время Мессы будет зачитано специальное послание Святейшего Отца.

Для тех, кто не сможет попасть внутрь санктуария, будет организована прямая трансляция через новостные службы Ватикана, а также на большом экране, установленном на площади перед базиликой Санта-Мария-Маджоре.



По материалам Vatican News