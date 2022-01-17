Главный вопрос

Предлагаем вашему вниманию материал, присланный нашим постоянным читателем из Санкт-Петербурга Георгием Трубниковым.

В своем эссе автор задается вопросом: существование Вселенной, наше существование — это случайность, или умысел? Существует ли Бог?..



Есть ли Бог?

В безбожной стране проще всего стать безбожником, «быть как все». Но каждый мыслящий человек рано или поздно задает себе вопрос – ЕСТЬ ЛИ БОГ?

Господствующее атеистическое (материалистическое) мировоззрение полагает очевидным, что Бога нет. Материя первична, она была всегда, вселенная бесконечна, всё, что мы наблюдаем, есть результат цепочки СЛУЧАЙНОСТЕЙ. Случайно образовалась наша солнечная система, случайно в ней образовалась наша удивительная планета Земля, случайно на ней возникла жизнь, случайно появились миллионы видов растений и животных, случайно среди обезьян появилось мыслящее существо человек.

Теистическое (религиозное) мировоззрение полагает очевидным, что В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО. Другими словами, существует недоступная нашим чувствам мыслящая субстанция, мысль, предшествующая творению, всемогущий Бог, создавший Вселенную, Землю, жизнь на ней, всё разнообразие живых существ и человека, дал человеку дар собственного творчества.

Атеисты требуют от теистов прямых доказательств существования Бога. На взгляд теистов, наука ХХ века, произведя величайшие открытия, предъявила человечеству убедительнейшие свидетельства. Рассмотрим факты, задавая себе вопрос: случайность или умысел? Да или нет? Третьего не дано.



Физика. Происхождение вселенной.

Вселенная расширяется. Ученые установили, что все наблюдаемые галактики удаляются от нас, причем те из них, которые находятся дальше, удаляются с большей скоростью. Если мысленно проиграть эту ситуацию наоборот, назад во времени, то получается, что галактики образовались в результате «большого взрыва», который произошел в некой точке в некий момент. По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас Вселенная возникла 13,73 ± 0,12 млрд. лет назад из некоторого начального «сингулярного» (точечного) состояния с температурой примерно 1032 K и плотностью около 1093 г/см3 . С тех пор она непрерывно расширяется и охлаждается. Учёные полушутя-полусерьёзно называют космологическую сингулярность «рождением» (или «сотворением») Вселенной.

Какая сила смогла создать источник этого взрыва, как произошло накопление такой энергии, совершенно не укладывающееся в известные нам законы природы? Ведь чтобы взорвать пакет с тротилом или атомную бомбу, нужно сначала сотворить взрывчатку (а это непростая работа), сунуть в нее запал, а потом нажать кнопку взрывателя. Представить себе Сапера, произведшего Большой взрыв, атеистическому воображению нелегко.

Выдающийся физик, академик, трижды Герой социалистического труда Я.Б. Зельдович был приглашён в составе группы из десятка выдающихся физиков в Ватикан на встречу с Папой Иоанном Павлом II. Зельдович подарил Папе свой двухтомник о происхождении Вселенной и сказал: «Когда я был молод, я думал, что наука сможет всё объяснить без привлечения Бога. Теперь я в этом уже не так уверен».

Отметим, что научный факт образования в определенный момент Вселенной нанес смертельный удар по материалистическому постулату о ее бесконечности.

Итак, был взрыв, а после него – разлет, охлаждение, распад, случайные комбинации галактик, солнечных систем, планет.

О случайности следует сказать особо. Если вероятность события (а эта величина поддается расчету или оценке) составляет ничтожно малую величину, мы делаем из этого практические выводы. Если кто-то на твоих глазах десять раз подряд не глядя извлекает из колоды карт, скажем, даму пик, у тебя нет сомнений, что это не «случай», а ловкость рук. Однако, глядя на мироздание, мы почему-то пожимаем плечами, когда обнаруживаем еще более невероятные «случайности».

Луна, единственный спутник Земли, постоянно обращена к нам одной стороной. По законам механики это означает, что период вращения Луны вдоль своей оси СЛУЧАЙНО совпадает с периодом совсем другого процесса: вращения Луны вокруг Земли. Далее: Солнце и Луна видятся нам как одинаковые по величине. Особенно ясно это видно во время солнечных затмений, которые СЛУЧАЙНО наблюдаются весьма часто. Это означает, что орбиты Земли и Луны как спутников СЛУЧАЙНО находятся в таком соотношении, что сферические углы нашего взгляда на них совпадают. Вероятность возникновения таких случайностей ничтожна, но она еще уменьшается, если учесть, что речь идет о планете Земля, на которой СЛУЧАЙНО возникли существа, способные задуматься над этими явлениями. И этим существам время от времени в головы приходит простая мысль: «А может быть, Луну кто-то СОЗНАТЕЛЬНО так здорово подвесил? Чтобы люди почаще задумывались».

Круговые орбиты планет солнечной системы, если считать, что они подчиняются законам Кеплера и Ньютона, являются неустойчивыми. При любом возмущении (например, при столкновении с крупным блуждающим небесным телом) орбита Земли должна стать эллиптической (что сделало бы невозможной жизнь на Земле). СЛУЧАЙНО орбита не может стать круговой. В космонавтике это хорошо знают и для получения круговой орбиты используют СОЗНАТЕЛЬНУЮ целенаправленную корректировку.

В происхождении вселенной много и других необъяснимых явлений. Например, как из ионизованной плазмы СЛУЧАЙНО образовались ядра тяжелых химических элементов, которые в природном состоянии, как известно, непрерывно распадаются? Физики получают небольшие количества трансурановых элементов, но это требует СОЗНАТЕЛЬНЫХ, творческих действий.

Простая логика подсказывает, что невероятное сочетание случайностей никак не может быть фундаментом бесконечно сложной, глубоко продуманной конструкции Вселенной.



Генетика. Происхождение видов.

Напомним, что вид – это группа особей, способная к взаимному скрещиванию, дающему в ряду поколений плодовитое потомство.

Атеисты (материалисты) утверждают, что виды иногда, при определенных внешних условиях, всё-таки могут происходить друг от друга. Когда-то на Земле СЛУЧАЙНО возникли простейшие одноклеточные живые существа. Из одноклеточных СЛУЧАЙНО произошли многоклеточные, губки и кишечнополостные, черви, из червей рыбы, из рыб амфибии, далее рептилии, затем птицы и млекопитающие. Одновременно на других ветвях древа эволюции произошли и другие разнообразнейшие виды, в частности, насекомые.

Происхождение каждого вида, согласно гипотезе эволюции, было случайно, тем не менее, процесс увеличения количества видов шел неотвратимо.

Одновременно шел и идет процесс уменьшения количества видов, – с этим согласны все, — исчезновение видов наблюдается постоянно. Это как простейшая задача про бассейн, где из одной трубы вода втекает, из другой вытекает. Остается только выяснить, в пользу какого из процессов складывается конкуренция.

Всего существует от 1, 7 до 14 миллионов биологических видов. Каждую неделю исчезают виды (цифры здесь называются самые разные, в том числе и пугающие). НИ ОДНОГО нового вида за то время, пока идут исследования, не возникло. Селекционеры безуспешно пытались скрестить особи разных видов бактерий, причем для усиления изменчивости применялись различные искусственные условия, включая излучения, могущие вызвать мутации. Сменилось огромное число поколений бактерий, что эквивалентно миллионам лет для животных высших форм, но новых видов не получено. В бассейне засорилась входная труба?

Каков механизм, который предлагают сторонники эволюции для образования новых видов? Ответ: мутации – внезапные, естественные или вызванные искусственно наследственные изменения генетического материала, приводящие к изменению тех или иных признаков организма.

Молекулярная биология XX века открыла дискретность генетической структуры живых организмов. Дискретность, прерывистость – это когда явления характеризуется рядами целых чисел, таблицами, матрицами. Самая грубая, давно уже известная дискретность в биологии — строгий набор хромосом, пространственно разделенных в ядре клетки. У человека 46 хромосом, у шимпанзе 48, у кролика 44, а у курицы 78. Сразу становится ясным, почему эти виды в принципе не могут скрещиваться. Сами хромосомы тоже дискретны, они состоят из цепочек ДНК. Под генетическим материалом нужно понимать генно-хромосомный набор – геном – несущий в себе наследственную информацию о всех признаках, присущих данной биологической особи. Часть генного набора отвечает за принадлежность к виду.

Для слияния половых клеток необходимо, чтобы видоопределяющие совокупности генов были одинаковы, абсолютно точно совпадали. Следовательно, если мы надеемся получить новый вид, то мужская и женская половые клетки должны иметь одинаковые изменения. Представим себе, что каждый ген – это определенная игральная карта. Если карт в двух колодах одинаковое количество и каждая карта расположена напротив точно такой же в другой колоде, то получается стандартная половая клетка. Если карт в одной колоде больше, чем в другой, колоды не складываются, оплодотворение произойти не может. Но если в обеих колодах изъять только одну, но определенную карту, скажем, даму пик, то колоды сложатся, и получится совершенно новая колода, новый вид, мутант. Теперь еще нужно не забыть создать хотя бы еще одного такого же мутанта, чтобы они нашли друг друга, когда достигнут половой зрелости.

Мутации в природе возникают под влиянием излучений, например в результате бомбардировки космическими частицами, носящими чисто СЛУЧАЙНЫЙ характер. Чтобы смоделировать этот процесс в нашем игровом случае, мы должны, например, стрелять по нашим картам дробью. Наклеим наши колоды на стенку тира и начнем стрельбу, добиваясь, чтобы в двух дам пик в результате попало по дробинке, а остальные карты в этих колодах остались неповрежденными. Вероятность этого события ничтожна (по некоторым оценкам – десять в минус пятидесятой степени). Миллионов лет не хватит, чтобы оно произошло. Входной трубы в бассейне нет. Кем был наполнен бассейн?

Всё разнообразие существующих геномов было СОЗДАНО, а не появилось СЛУЧАЙНО.

Кроме этих двух открытий следует сказать и о том, чего наука при всем старании не смогла сделать. Она не смогла подтвердить какую-либо вероятность случайного возникновения жизни на Земле. Она не сумела искусственно синтезировать белки. А в середине прошедшего века пропаганда утверждала, что это вот-вот произойдет.

Ни образование вселенной, ни устройство солнечной системы, ни появление жизни на Земле, ни накопление множества видов растений и животных не произошли СЛУЧАЙНО. Это уже не предположение, а научный факт.



Бог есть.

Чем глубже наука постигает законы природы, тем чаще образованные люди приходят к выводу о беспомощности материализма и о наличии Сверхчувственной Субстанции, Актуальной Бесконечности, бесконечно мудрого Слова, Творца.

Отвергнув материализм и став, таким образом, идеалистом или, если хотите, теистом — становится ли человек обязательно верующим в общепринятом значении этого слова? Нет, вовсе не обязательно. Он может рассуждать так: «Действительно, в начале была идея. Но, сотворив материю и жизнь, эта идея перестала, что называется, интересоваться дальнейшим».

Однако Бог делал все последовательно: вначале создал вселенную, затем жизнь по крайней мере на одной из планет, затем растения и животных, притом огромное количество видов. Виды Он создавал последовательно, начиная с простейших до приматов (эту последовательность открыл Ламарк и поддержал Дарвин). Всё это требовало «Его личного участия». Наконец, Он создал человека, и наделил его, в отличие от обезьян, даром творчества. Так что Бог следит за развитием Его творения, вмешивается в него. Так рассуждающий человек, верящий в единого Бога – монотеист, в отличие от язычника, политеиста.

На этой развилке духовного пути человека подстерегает соблазн не присоединяться к какой-либо религии, идти своим путем, понимать Бога по-своему. За этим может стоять боязнь подвергнуть свою веру гласному испытанию, взять на себя ответственность перед людьми. Но это может быть и самонадеянностью, неверием в авторитеты, уверенностью в том, что ты понимаешь замысел Божий лучше своих предшественников.

Христианином монотеист становится, когда поверит в то, что произошло две тысячи лет назад, когда Бог послал нам своего Сына. В этот момент мировой истории Богу снова потребовалось вмешаться в ее ход.

Этот шаг для человека, привыкшего доверять только фактам, привыкшего лично все «щупать и проверять», является самым трудным. Но зато каким гармоничным предстает мир, когда этот шаг сделан! Ты – человек, в тебе есть частица Бога – Творца, Вседержителя, Слова. Ты свободен познавать творение Бога, работать в нем, но ты должен не быть самонадеянным, прислушиваться к Богу в себе, сознавать пределы своих возможностей, чувствовать свою ответственность перед Богом.

Нашу цивилизацию создали люди, именно так понимающие идею Бога. Именно они являются для тебя авторитетами, учителями.

Поверив в Христа, человек побуждается идти к людям, имеющим эту же веру. Он вступает в Церковь. Здесь он обретает душевный покой: здесь ему не приходится спорить с окружающими по крайней мере по Главному Вопросу. Добровольное наложение на себя обязанности выполнять устав приносит облегчение. Но пребывание в Церкви не сулит окончательного покоя. Церковь — это организация людей, просто грешных людей. Порой бывает нелегко сочетать церковную дисциплину с личной свободой и ощущением Пути. Но надо стараться.

***

Жизнь — без начала и конца.

Нас всех подстерегает случай.

Над нами — сумрак неминучий,

Иль ясность Божьего лица.

Но ты, художник, твердо веруй

В начала и концы. Ты знай,

Где стерегут нас ад и рай.

Тебе дано бесстрастной мерой

Измерить все, что видишь ты.

Твой взгляд — да будет тверд и ясен,

Сотри случайные черты —

И ты увидишь: мир прекрасен.

Познай, где свет, — поймешь, где тьма.

Пускай же всё пройдет неспешно,

Что в мире свято, что в нем грешно,

Сквозь жар души, сквозь хлад ума.



Александр Блок