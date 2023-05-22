Георг Камел – иезуит, именем которого было названо прекрасное растение

Георг Йосеф Камел (Georg Joseph Kamel, 1661–1706) был миссионером-иезуитом, фармацевтом и натуралистом. Он известен своей обширной работой по изучению флоры и фауны на Филиппинах, где он провел большую часть своей жизни.

Камел родился в 1661 году в Брно, Моравия (ныне Чехия). Его имя говорит о том, что он был немцем по происхождению. В ноябре 1682 года он вступил в Общество Иисуса. В годы послушничества получил навыки практической медицины и после его окончания служил помощником врача и фармацевтом сперва в Нойхаусе, а затем в Чески-Крумлове. Аптека, в которой он работал, была тщательно отреставрирована и теперь находится в местном музее Чески-Крумлова. В это время Камел выказал желание участвовать в заморских миссиях иезуитов. В 1688 году его просьба была удовлетворена и он отправился на Филиппины.

В Маниле Камел работал в местной иезуитской коллегии. При ней он основал аптеку и бесплатно лечил бедняков города. Он также создал ботанический сад, который стал известен своей коллекцией редких и лекарственных растений. В 1696 году Камел принес свои последние обеты в церкви Общества в Маниле. Благодаря стараниям Камела иезуитская коллегия в Маниле вскоре стала самой известной на Филиппинах, и к нему за помощью обращались высокопоставленные лица. В то же время, соблюдая христианские идеалы милосердия, он продолжал бесплатно снабжать бедняков и коренных жителей лекарствами. Репутация Камела быстро распространилась даже за пределы Филиппинских островов, поскольку он вступил в научную переписку с учеными людьми как в Европе, так и в Азии. Он обменивался письмами, информацией и образцами с Виллемом тен Райне, голландским ботаником из Батавии; Сэмюэлом Брауном и Эдвардом Балкли, двумя английскими хирургами из Мадраса; и двумя членами Королевского общества, аптекарем Джеймсом Петивером и натуралистом Джоном Реем.

Работа Камела в области ботаники была новаторской для своего времени. Он был одним из первых европейцев, изучавших растения Филиппин, и сделал много важных открытий. Он описал и назвал несколько новых видов, включая филиппинский банан (Musa textilis) и филиппинский жасмин (Jasminum sambac).

Камел также много писал о лечебных свойствах растений. Он считал, что многие растения, с которыми он столкнулся на Филиппинах, обладали целебными свойствами, и проводил эксперименты, чтобы проверить их эффективность. Его работа в этой области была особенно важна, поскольку она помогла заложить основу современной фармакологии.

Карл Линней в честь Камела назвал род Камелия (Camellia) из семейства Чайные (Theaceae) – по латинскому написанию его фамилии (Camellus). Примечательно, что во время запрета христианства в Японии Камелия стала символом Иисуса Христа для японцев-католиков, которым было запрещено носить крест.

Помимо своей работы в области ботаники, Камел также был опытным лингвистом. Он выучил несколько местных языков на Филиппинах, в том числе тагальский, висайский и илокано. Это позволило ему наладить связь с местными жителями и глубже понять их культуру и традиции.

Камел умер в Маниле в 1706 году в возрасте 45 лет. Его наследие живет благодаря его вкладу в ботанику и фармакологию, а также его усилиям по преодолению культурных различий посредством изучения и понимания языка.

Сегодня Камела помнят как одного из самых важных ботаников своего времени. Его работа помогла расширить наши знания о видах растений и их лечебных свойствах, а также проложила путь для будущих поколений ботаников и фармакологов.



Источник: Общество Иисуса — Иезуиты в России и СНГ