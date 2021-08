Ещё одна ученая вошла в Папскую научную структуру — на сей раз астроном из Нидерландов

Во вторник, 3 августа 2021 года, Святейший Отец назначил Эвину Флер ван Дисхук, профессора молекулярной астрофизики Лейденского университета, действительным членом Папской академии наук.

Эвина фон Дисхук — крупнейший нидерландский астроном и химик, астрофизик, видный учёный в области молекулярной астрономии и астрохимии, сыгравшая важную роль в становлении последней, занимается химией вселенной.

Она окончила Лейденский университет со степенями бакалавра химии cum laude (1976) и бакалавра математики (1977), магистра химии summa cum laude (1980). В 1984 году там же получила степень доктора философии за исследование в области астрономии и химии под началом H.J. Habing, впоследствии академика, и члена Лондонского королевского общества А. Далгарно.

С 1990 года является старшим лектором, а с 1995 года — профессором молекулярной астрофизики Лейденского университета. В 1992—2007 годах заведующая лабораторией астрофизики Лейденской обсерватории. Член Королевской академии наук и искусств Нидерландов (2001), иностранный член Национальной академии наук США (2001), иностранный член Американской академии искусств и наук (2008), член Леопольдины (2013), иностранный член Российской академии наук (2019) и Американского философского общества (2020).

С 2008 года иностранный научный член Института внеземной физики Общества Макса Планка (Германия). В 2000 году именной исследовательский профессор в Калифорнийском университете в Беркли, в 1999 году выдающийся приглашённый в Колорадском университете, в 1998 году именной лектор в Колумбийском университете, в 1997 году именной приглашённый профессор в Техасском университете.

В 2018 году она заняла пост президента Международного астрономического союза (до 2021), почётный член Американского астрономического общества.

Также Эвина фон Дисхук является академическим директором Нидерландской исследовательской школы астрономии и возглавляет проект Water in star-forming regions with Herschel (WISH).

Лауреат премии Спинозы (2000) и других отличий.

Исследование 66-летней голландки касается следующих крупных научных тем: радиоактивный перенос линейного и непрерывного излучения; межзвездные молекулы; физическая и химическая эволюция при образовании звезд и планет; субмиллиметровая и средняя инфракрасная астрономия; основные молекулярные процессы.



По материалам Vatican News и Википедии