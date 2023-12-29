Епископы Италии: никто не вправе решать, чья жизнь ценнее

Итальянская епископская конференция обнародовала послание на 46-й Национальный день защиты жизни, который будет отмечаться 4 февраля. Тема послания — «Удивительная сила жизни». Епископы вдохновляются вопросом Господа Иисуса Христа из Евангелия от святого Марка: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?». Передает русская служба Vatican News.

В послании отмечается, что существует множество ситуаций, в которых люди неспособны признать ценность жизни и решают положить ей конец или же допускает, чтобы она подвергалась опасности.

«Жизнь врага — будь то солдат, гражданское лицо, женщина, ребенок или старик, — становится препятствием для достижения собственных целей и может, более того, должна быть истреблена силой оружия или в любом случае уничтожена насилием»: именно такой менталитет обличают итальянские епископы. Они перечисляют наиболее уязвимые категории, чья жизнь не имеет ценности в глазах у многих: это, например, мигранты, погибающие в море или в пустыне при попустительстве многих; это работники, чья жизнь нередко уподобляется товару и поэтому подвергается риску в условиях недостаточной безопасности труда; жизнь женщин по сей день считается собственностью мужчин, и отцы, мужья, женихи унижают их насилием, вплоть до убийства; на больных и инвалидов часто смотрят как на недостойных жизни; жизнь детей, родившихся или еще находящихся в материнской утробе, часто подчинена желаниям взрослых и становится жертвой таких злодеяний, как торговля людьми, порнография, суррогатное материнство, изъятие органов. Особым образом епископы упоминают об аборте: «Неправомерно представленный как право, он все больше превращается в нечто обыденное, в том числе и посредством абортивных препаратов или легкодоступных “таблеток следующего дня”». Если же человек сумеет преодолеть идеологический подход к человеческой жизни, станет очевидно, что «каждая жизнь, даже если она отмечена самыми большими ограничениями, обладает неизмеримой ценностью и способна что-то предложить другим». В частности, приводится пример тяжелобольных, — именно у их изголовья многие здоровые телом, но отчаявшиеся духом, обретают утешение. Или же дети: «Как часто бывает, что нежеланное дитя своей жизнью становится благословением и для себя самого, и для других», -пишут епископы и затем приводят убедительные доводы, свидетельствующие о неотъемлемом достоинстве и ценности каждой человеческой жизни. В частности, они упоминают о несостоятельности оценок, которые приводили к пренебрежению человеческой жизнью в прошлом: так, попытки научных обоснований расовой дискриминации утратили какую-либо убедительность; а попытки определить, с какого именно момента жизнь человека в материнской утробе становится «человеческой», имеют все меньше оснований перед лицом все более глубоких познаний о внутриутробной жизни.

Кроме того, когда утверждается, будто кто-то или что-то вправе решать, есть ли у той или иной жизни право на существование, то крайне трудно определить четкие границы, с которыми бы все согласились и за которые нельзя выходить. Часто подобные решения оказываются произвольными или чисто формальными. «С другой стороны, что делает одну жизнь достойной, а другую — нет? Каковы неоспоримые критерии измерения счастья и реализации человека?», — вопрошают епископы и заявляют о своей обеспокоенность тем, как развиваются местные законодательные системы на тему эвтаназии.

«Мы справедливо осуждаем отвержение жизни, имевшее место в прошлом и часто оправданное идеологическими взглядами или даже религиозными воззрениями, для нас неприемлемыми. Можем ли мы быть уверены, что завтра не будут смотреть с ужасом на то, что мы сегодня с безразличием наблюдаем или цинично делаем? В этом случае недостаточно взывать к правомерности или “необходимости” определенных практик, чтобы быть оправданными судом истории».

Мы не господа жизни и никогда не сможем ими стать, это «неразумно и несправедливо, ни при каких обстоятельствах», отмечают авторы послания, подчеркивая: «Уважение жизни не сводится к вопросу вероисповедания». Прелаты цитируют Папу Франциска: «Степень прогресса какой-либо культуры измеряется способностью беречь жизнь, особенно на ее самых уязвимых этапах».

Для верующих же, взирающих на тайну жизни как на дар Творца, «ее защита и продвижение в любых ситуациях — это неукоснительный долг веры и любви», — подчеркивают в заключительной части послания епископы Италии.