Департамент служения целостному развитию человека обнародовал документ о воздействии пандемии на самых юных и уязвимых жителей планеты

В документе под названием «Дети и COVID-19» утверждается, что из-за пандемии огромное число несовершеннолетних оказалось в ситуации крайней бедности, и правительства стран, общественные организации и Церковь должны приложить совместные усилия для облегчения страданий наиболее уязвимых детей.

Отмечается, что многие дети остались без родительской заботы из-за болезни или смерти одного из родителей. Кроме того, значительно участились случаи насилия над детьми и их эксплуатации. По данным на 30 сентября 2021 года, более 5 миллионов детей по всему миру лишились одного из родителей, бабушки, дедушки или опекуна по причине COVID-19. Из-за пандемии 150 миллионов детей терпят нищету, а число малолетних работников выросло до 160 миллионов. В 2020 году на 6-7 миллионов увеличилось число голодающих детей; голод унёс около 10 тысяч детских жизней в месяц. Более 168 миллионов детей потеряли целый учебный год; 10 миллионов девочек рискуют вступить в преждевременный брак, и значительно увеличилось число детских беременностей.

В тексте подчеркивается, что для детей, оставшихся без одного из родителей, всегда предпочтительнее оставаться в семье, а не быть отданными в приют. Кроме того, осуждается любое насилие над ребенком. Ответ общества на детскую уязвимость должен быть всеобъемлющим: дети нуждаются в заботе, охране здоровья, воспитании и защите. Для этого необходимо в первую очередь обеспечить «равномерное распределение вакцины против COVID-19», отмечают авторы документа, а также устранить барьеры для нормального школьного образования; школы же должны найти подход к детям, которые пережили травму и насилие во время локдауна.

Что касается непосредственно деятельности Церкви, то ватиканский департамент призывает епархии и приходы «незамедлительно вмешиваться в тех случаях, если семьи пострадали о COVID-19». Церковная община в таких случаях должна «предложить молитву и помощь, сопровождать в моменты траура и помогать после утраты». Приоритетом для Церкви должна стать «надежная и обогащающая забота (о ребенке) в лоне семьи». В случае, если ребенок остается сиротой, церковная община может взять на себя обязательство по выявлению родственников, которые позаботятся о ребенке, или помощи в усыновлении.

В документе звучит призыв «удвоить усилия для того, чтобы каждому ребенку найти семью». Сообщается, что с этой целью Международное объединение старших монашеских настоятелей продвигает акцию «Международная католическая опека над детьми», охватившую около 5,6 млн детей в католических детских интернатах. Цель акции – отдать в любящие семьи как можно больше детей.

В заключительной части даются рекомендации по борьбе с насилием над детьми как внутри семьи, так и за ее пределами: это продвижение позитивных взаимоотношений между родителями и детьми посредством специфических образовательных программ в группах и в частных домах, а также выявление детей, наиболее всего подвергающихся риску насилия, и оказание им непосредственной помощи, в том числе посредством обращения в специальные службы.



Источник: Vatican News