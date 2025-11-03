День поминовения усопших: надежда даёт силу жить

2 ноября, в День поминовения всех усопших, Папа Лев XIV возглавил Мессу на римском кладбище Верано — месте, где память о тех, кто ушёл, соединяется с надеждой воскресения и радостью будущей встречи. Передает русская служба Vatican News.

Во время проповеди Папа подчеркнул: 2 ноября — день не только скорби, но и надежды. Те, кого мы оплакиваем, остаются с нами в памяти, которая не умирает. «Не скорбь, а ожидание», — сказал Святейший Отец. Вера помогает нам смотреть вперёд, а не назад, видеть не конец, а обетование: Христос вошёл во тьму смерти, чтобы открыть нам свет жизни, и ждёт нас там, где любовь уже победила.

Это ожидание, подчеркнул Папа, питает нашу молитву и нашу память. Оно не служит лишь утешением или человеческим ободрением; это уверенность, укоренённая в воскресении Христа. Победив смерть, Он открыл и нам путь к жизни в полноте.

Любовь побеждает смерть, подчеркнул Папа. Милосердие к ближним, особенно к самым слабым и обездоленным, соединяет наши сердца с усопшими, превращая повседневные дела в молитву, устремлённую к небесной радости. «Без Его любви жизненный путь превратился бы в блуждание без цели, трагическую ошибку без достижения пункта назначения. Воскресший ведёт нас к цели нашего пути, к нашему пристанищу, где нас ждут и где царит любовь и спасение. ⟨…⟩ Мы движемся к цели и предвосхищаем её, в неразрывной связи с теми, кто жил до нас, только когда живём в любви и проявляем её особенно к самым слабым и бедным», — отметил Святейший Отец.

Даже в боли разлуки мы должны довериться надежде, которая «не постыжает» (ср. Рим 5,5), сказал Папа. Христос воскрес, и свет Его любви освещает путь к вечной встрече с усопшими. «Он открыл путь через тьму смерти — Пасху — сквозь туннель смерти, и, соединённые с Ним, мы тоже можем через него пройти», — подчеркнул Святейший Отец. Эта уверенность утешает сердца и даёт силу устремляться к надежде, которая не угасает.

Молитва за упокой усопших завершила торжественную Мессу. По возвращении в Ватикан Лев XIV спустился в Гроты базилики Святого Петра, где в уединённой молитве помянул почивших Епископов Рима.