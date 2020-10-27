Четыре мечты Папы Франциска о Европе

Папа Франциск направил послание ватиканскому госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, в котором прослеживает историю и непреходящие ценности европейского континента, выражая надежду на поворотный момент в отношениях братства именно теперь, в период неопределённости, риска безразличия и индивидулизма. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Поводом к посланию стали две знаменательные даты: 50-летие начала сотрудничества между Святейшим Престолом и европейскими учреждениями и 40-летие со дня основания Комиссии Епископских конференций Европейского союза (COMECE). В своего рода открытом письме Старому континенту Святейший Отец пишет, что «пандемия подобна водоразделу, который заставляет нас сделать выбор: либо мы пойдем по пути последнего десятилетия, поддаваясь соблазну автономии, шагая навстречу растущему непониманию, противостояниям и конфликтам; либо мы заново откроем для себя путь братства».

Послевоенная Европа, пишет Папа Франциск, родилась из убеждённости: чем больше наша сплочённость, тем сильнее мы становимся. «Единство превыше конфликта», а солидарность может быть «стилем созидания истории». Вторя словам святого Папы Войтылы, Епископ Рима призывает Европу заново открыть саму себя. Веками она была кузницей идеалов, но теперь, похоже, она теряет свой импульс: нельзя останавливаться и смотреть на собственное прошлое как на «альбом воспоминаний». Обрести себя заново — это равносильно открытию «идеалов, имеющих глубокие корни». Нельзя бояться своей тысячелетней истории, которая намного больше является окном в будущее, чем в прошлое; нельзя страшиться своей потребности в истине, продиктованной вопросами древнегреческой мысли, потребности в справедливости, выработанной римским правом, потребности в вечности, обогащённой встречей с иудео-христианской традицией.

Папа Франциск пишет о своих четырёх мечтах, основанных на европейских ценностях. «Я мечтаю о Европе дружелюбной к человеку и к людям. О земле, где уважают достоинство каждого, где человек сам по себе является ценностью, а не объектом экономических расчётов или товаром». Европа призвана оберегать человеческую жизнь, труд, образование и культуру; она должна уметь защищать самых уязвимых и слабых, особенно стариков, больных, которым нужен дорогостоящий уход, инвалидов.

Во-вторых, Папа мечтает о Европе как семье народов, способной жить в единстве и ценить различия, начиная с фундаментального различия между мужчиной и женщиной. Европа призвана быть братской общиной; иначе она рискует превратиться в разделённые, одинокие и независимые реалии, «неспособные противостоять вызовам будущего».

Третья мечта Папы – это «солидарная и щедрая Европа», гостеприимное место, в котором наивысшая христианская добродетель – милосердие – побеждает любые формы безразличия и эгоизма. Поскольку «солидарность подразумевает близость», для Европы это означает открытость и готовность поддерживать, посредством международного сотрудничества, другие континенты, особенно Африку, которая нуждается в урегулировании многих тяжёлых конфликтов. Эта солидарность охватывает и мигрантов, которым нужно не только помогать в решении неотложных проблем, но и сопровождать их на пути интеграции. Европа призвана быть солидарной общиной, способной эффективно противостоять этим вызовам, потому что «любое частичное решение уже доказало свою несостоятельность».

Наконец, Папа Франциск мечтает о «здоровой светской Европе, в которой Бог и кесарь различаются, но не противопоставляются». Это означает землю, «открытую трансцендентности, где верующие могут публично и свободно исповедовать веру и выражать собственную точку зрения в обществе». На Старом континенте «уже минули времена конфессионализма и, хочется надеяться, – пишет Папа, – также и определённого секуляризма, который закрывает двери перед другими, и прежде всего перед Богом; поскольку очевидно, что культура или политическая система, которые не ценят открытости к трансцендентности, не уважают в достаточной мере и человека».

В конце послания Папа Франциск говорит о «большой ответственности» христиан за перемены во всех сферах их жизни и труда, вверяя «возлюбленную Европу» её святым небесным покровителям: преподобному Бенедикту Нурсийскому, солунским братьям Кириллу и Мефодию, Бригитте Шведской, Екатерине Сиенской и Терезе ​​Бенедикте Креста. Святейший Отец выражает уверенность, что «Европе ещё многое предстоит дать миру».