Бывший глава Калмыкии рассказал, что подарил Папе Римскому уникальный набор шахмат

Бывший глава Республики Калмыкия и экс-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов подарил Папе Римскому Льву XIV набор шахмат, сделанных в Дагестане. Об этом ТАСС рассказал сам Илюмжинов.

«Я дружу с Ватиканом с 1995 года, когда стал президентом FIDE. Иоанн Павел II одним из первых поздравил меня с избранием, — сказал Илюмжинов, который в октябре посетил торжественное собрание в Ватикане, посвященное 60-летию декларации об отношении Католической Церкви к нехристианским религиям – Nostra Aetate.

«В этот раз передал Папе Льву XIV буддийскую танку и уникальный подарочный шахматный набор, изготовленный кубачинскими мастерами Дагестана. Подарок от почетного президента шахматной федерации Дагестана Магомеда Шариповича Алиева. Фигуры в этих шахматах сделаны из янтаря. Знаю, что Папа играет в шахматы. В Ватикане уважают, любят и признают эту игру».

Ранее Илюмжинов сообщил ТАСС о намерении баллотироваться на пост президента FIDE в 2026 году.