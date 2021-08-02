Божественная литургия в Ассизи. Кардинал Пьяченца: следовать путём Христа, милосердия и Церкви

2 августа в Ассизи, во время ежегодного Праздника прощения, Верховный пенитенциарий кардинал Мауро Пьяченца возглавил Божественную литургию в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к паломникам, ватиканский иерарх подчеркнул, что милосердие – как и любовь – является Сущностью Бога, Которому мы призваны подражать. Однако в современном обществе, «глубоко отмеченном индивидуализмом и нарциссическим эгоизмом», легко забыть о собственном естестве, созданном по образу и подобию милосердного и любящего Бога. Кардинал Пьяченца указал на три пути, которые обязательно приводят к спасительной цели, и первым из них является Господь Иисус Христос, сказавший о Себе: «Я есмь путь». Иисус – это Милосердие, которое добровольно, из любви к людям, избрало искупительную смерть на Голгофе. Из Его пронзённого бока истекли кровь и вода, и этот поток возрождения никогда не прекращается. Мы, люди XXI века, отметил кардинал, можем погрузиться в его спасительные воды через веру и Святые Таинства Евхаристии и Примирения: «Бог побеждает с нами, в нас, а вместе с Ним побеждаем и мы».

Второй путь – это опыт милосердия, и одной из трагедий нашего общества, по словам Верховного пенитенциария, является потеря памяти о дарованном милосердии. Люди упорно забредают в тупики самооправдания, пытаются оправдать своё поведение, даже когда оно противоречит воле Бога, – лишь бы избежать смиренной просьбы о прощении:

«Отдельные лица, группы, центры идеологической силы всячески пытаются жить с грехом, чтобы самооправдать его; они предпринимают титанические – и обречённые на неудачу – усилия, чтобы чувствовать себя справедливыми, а не оправданными; они хотят спастись собственными силами, вместо того, чтобы позволить прощению и милосердию Христа спасти их».

Эти «идеологические манипуляторы» не понимают, что «их попытки нормализовать грех обличают несовместимость истины и добра, находящихся в человеке, с грехом»: человек создан не для зла и неправды, а для добра и истины, по образу Творца, для вечной жизни. Всякий раз в прощении грехов через служение исповедника Бог «воссоздаёт нас» по Своему подобию, поэтому никогда не нужно бояться приступать к Таинству Примирения. Желая получить Божье прощение, христиане должны в силе Святого Духа прощать должникам своим «даже то, что с человеческой точки зрения кажется непростительным»: простить – значит любить.

Третьим спасительным путём, подчеркнул кардинал Пьяченца, является «общение святых и всеобщее призвание к святости». На этом пути показательна роль святого Франциска Ассизского и его «упорное желание пребывать в лоне Церкви»: несмотря на многие недоразумения и страдания, «он никогда не хотел расставаться с Матерью, из груди которой он питался молоком Евангелия Христова». Сегодня, отметил кардинал, мы тоже переживаем трудные времена и не всё понимаем, но «никогда, никогда мы не должны отделяться от Тела Христова, которое есть Церковь. Нужно всегда помнить о недвусмысленных словах Господних: ‘Я есмь лоза, а вы – ветви’ (Ин 15,5)». Сам Христос учредил Церковь в качестве Матери Милосердия, и она является единственным местом, где мы можем с уверенностью принять Божье прощение.

В конце проповеди кардинал Мауро Пьяченца вознёс молитву о заступничестве Пресвятой Девы Марии, Царицы Небесной и Матери милосердия: Она – «Знак надежды для всех народов, терпящих родовые муки, пока не прорастёт справедливость. Миссионерка, Она приближается к нам, чтобы сопровождать нас в жизни, отворяя сердца навстречу вере Своей материнской любовью. Как истинная матерь, Она идёт с нами, сражается с нами и непрестанно возвещает близость Божьей любви».