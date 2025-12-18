«Беспокойное сердце и его сокровище». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 17 декабря 2025 года

На общей аудиенции в среду 17 декабря Папа Лев XIV обратился к верным с катехизическим наставлением «Христово воскресение и вызовы современного мира», основанным на отрывке из Евангелия от св. Матфея: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Передает русская служба Vatican News.



«Человеческая жизнь охарактеризована постоянным движением, — начал своё пояснение Папа, — и оно побуждает нас что-то делать, действовать».

«Сегодня повсюду требуется быстрота для достижения оптимальных результатов в самых разных сферах. Каким же образом воскресение Иисуса просвещает эту характеристику нашего опыта? Отдохнем ли мы, когда будем сопричастны Его победе над смертью? Вера нам говорит: да, отдохнем. Мы не будем в бездействии, но войдем в Божье отдохновение, которое есть мир и радость. Так что же — нам нужно только ждать или же это может изменить нас уже теперь?»

Мы поглощены множеством дел, и они не всегда нас удовлетворяют, продолжил Папа. Иисус тоже не сидел сложа руки, Он не жалел Себя ради людей. Тем не менее мы нередко чувствуем, как избыточная деятельность не дает нам полноты, но засасывает в круговорот, отнимая покой. Мы испытываем усталость и неудовлетворенность: время как будто теряется в тысяче практических вещей, не наполняя смыслом нашу жизнь. Случается, что в конце насыщенного дня мы ощущаем пустоту. Как же так? Дело в том, что мы – не машины, у нас есть «сердце», более того, можно сказать, мы и есть сердце. Сердце – это символ нашей человеческой натуры, и именно в сердце, а не в земных сейфах, хранится настоящее сокровище. Во множестве дел мы рискуем потеряться, а иногда и впасть в отчаяние, утратить смысл, и это относится даже к людям на первый взгляд успешным. Но если воспринимать жизнь под знаком Пасхи, взглянуть на нее вместе с воскресшим Иисусом, то можно найти путь к самой сути человека, к сердцу: cor inquietum. Как писал в своей «Исповеди» святой Августин Иппонийский, «не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».

«Беспокойство – это знак, что сердце наше не двигается случайно и беспорядочно, бесконечно и бесцельно, но оно ориентировано на свое окончательное предназначение, а именно “возвращение домой”».

Истинная пристань человеческого сердца – не обладание земными благами, а стяжание Божьей любви, точнее, Бога-Любви. Но это сокровище можно найти только если мы любим ближнего, подчеркнул Святейший Отец.

«Дорогие, вот секрет движения человеческого сердца: вернуться к источнику его бытия, наслаждаться нескончаемой радостью, которая не разочаровывает».

Своим Воплощением, страданиями, смертью и воскресением Иисус Христос дал надежный фундамент для нашей надежды: «Давайте же всегда благословлять и благодарить Господа, Который нам ее даровал!» — сказал в заключение Папа Лев и затем приветствовал группы паломников, посвятив несколько слов традиции рождественского вертепа:

«До Рождества осталось не так много дней, и я полагаю, что в своих домах вы уже заканчиваете или уже закончили подготовку рождественских яслей, чудного воспроизведения тайны рождения Христа. Я надеюсь, что столь важный элемент не только для нашей веры, но и для христианской культуры и искусства и впредь будет частью Рождества, напоминая об Иисусе, Который, сделавшись человеком, пришел, чтобы жить среди нас».