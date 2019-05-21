Аргентинские профсоюзы просят беатифицировать Эвиту Перон

Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Аргентины обратится в Ватикан с просьбой причислить к лику блаженных Эву (шире известную как Эвита) Перон – жену президента Хуана Перона, пользующуюся на родине огромным почитанием за ту помощь, которую она оказывала обездоленным. Профсоюзные активисты приурочили свою инициативу к 100-летию со дня рождения бывшей первой леди, которое отмечалось 7 мая, — сообщает агентство Благовест-инфо.

Мария Эва Ибаргурен родилась 7 мая 1919 года в местечке Лос-Тольдос провинции Буэнос-Айрес и была младшей из пяти внебрачных детей и единственной непризнанной дочерью Хуана Дуарте, владельца небольшой скотоводческой фермы, и его служанки Хуаны Ибаргурен, происходившей из бедной семьи иммигранта-баска.

В 12 лет Эва, неосторожно присев у котла с кипящим оливковым маслом, получила сильнейшие ожоги лица и рук. Вызванный к девочке доктор сказал, что, скорее всего, у неё останутся чудовищные шрамы, однако когда через месяц бинты были сняты, врачи удивились. Лицо и руки были покрыты белоснежной здоровой кожей, без единого рубца. После гибели Хуана Дуарте в автокатастрофе его побочная семья лишилась крыши над головой и оказалась в крайней нищете. В 1935 г. Мария Эва уехала в столицу и, пройдя там «все круги ада» аргентинской простолюдинки, стремящейся, тем не менее, выбраться с социального дна и вскарабкаться по социальной лестнице, в конце концов стала актрисой в небольшой актерской труппе, каких в те годы в стране было великое множество, взяв при этом имя Эва Дуарте. Более успешной была ее карьера в рекламном модельном бизнесе, так что ее фотографии время от времени стали появляться на обложках известных иллюстрированных журналов. У нее появились и некоторые роли в кино. Затем она ушла на радио – сначала в качестве диктора, позже стала актрисой в радиоспектаклях. Успешным для нее стал 1943 год, когда вышел в эфир радиосериал «Героини в истории» с Эвой в качестве ведущей актрисы. Цикл радиопьес, замысел которых принадлежал самой Эве, включал спектакли об известнейших женщинах — императрицах, королевах, актрисах (Жозефине, Екатерине II, Александре Фёдоровне, Анне Австрийской, леди Гамильтон, Саре Бернар, Элеоноре Дузе и других).

В 1943 (по другим сведениям, в 1944) году Эва познакомилась с полковником Хуаном Пероном – одним из организаторов военного переворота в Аргентине. Это знакомство, по словам самой Эвы, стало ее «новым днем рождения». По инициативе Перона она стала ведущей новой политической радиопередачи «Навстречу лучшему будущему», выходившей в эфир несколько раз в неделю. Тогда же она возглавила только что организованный профсоюз работников радио. В своей радиопередаче она активно продвигала политическую идеологию своего покровителя, а затем и возлюбленного, в массы рабочих и крестьян. Эва всегда могла найти нужные слова для простого народа, органической частью которого она себя заслуженно считала до последних дней. Она говорила: «Мои постоянные идеалы — это Перон и мой народ, я поднимаю своё знамя за дело Перона». Эти слова она произносила в каждой своей речи, обращенной к народу, включая свою последнюю речь. Благодаря, в том числе, и ее усилиям, популярность Перона стремительно ширилась по всей стране.

В октябре 1945 года власти арестовали Перона, занимавшего в то время посты министра обороны и вице-президента, но вскоре он был освобожден в результате массовых выступлений рабочих. По версии перонистов, в эти дни Эвита возглавила так называемых «безрубашечников» и вместе с профсоюзами направила выступления рабочих. В том же месяце Эва и Хуан Перон официально поженились. С этого времени она оставила работу в кино и на радио и постепенно вошла в штаб ближайших помощников Перона, который в 1946 году стал президентом Аргентины, проводя курс «хустисиализма» (суверенитета и социальной справедливости) или «перонизма», согласно замыслу, призванный синтезировать лучшие черты социализма и капитализма и стать «третьим путем» социально-политического строительства.

Официально Эва не занимала никаких государственных постов. Однако уже в 1946 году она вела приём граждан в министерстве труда, обосновавшись в старом кабинете Перона. Отныне контакты рабочих с лидером движения перонистов (самим Пероном) должны были осуществляться через неё как его личного представителя. Целью и центральным звеном деятельности Эвиты была борьба с бедностью и социальным неравенством. Согласно одному из свидетельств того времени, «в её канцелярию в здании Всеобщей конфедерации труда стекались сотни тысяч просьб со всей страны: у Эвиты просили игрушки, пособия, швейные машины, свадебные платья, вставные зубы, мебель, квартиры, поездки и женихов. И все это Эвита давала: по статистическим данным, она раздала две с половиной тысячи домов и квартир, три с половиной тысячи стипендий, семь тысяч восемьсот раз стала крестной матерью и около шести тысяч раз была посаженной матерью на свадьбах». Эвита активно участвовала в оказании помощи беднякам. В стране был создан Фонд социальной помощи под ее руководством. Целью фонда являлось оказание срочной помощи беднейшим слоям населения, не охваченным государственным или профессиональным социальным обеспечением. В отличие от обычной частной благотворительности эта деятельность осуществлялась в общенациональных масштабах и приобретала черты государственной политики. Основные направления деятельности Фонда «Эва Перон» были следующие: строительство бесплатных больниц, поликлиник, приютов для стариков и бездомных, временного жилья для рабочих, интернатов для детей-сирот и т.д.; финансирование общенациональных программ: школьный туризм и экскурсии, летний отдых школьников, спортивно-оздоровительные мероприятия для детей и юношества (например, бесплатное посещение футбольных матчей для детей моложе 12 лет, создание бесплатных секций по футболу и проведение общенациональных молодёжных футбольных соревнований «Эвита» с вручением ценных призов), санитарно-гигиенические мероприятия в школах, раздача новогодних подарков детям, бесплатная выдача учебников, одежды, обуви, сладостей детям-сиротам; раздача товаров повседневного спроса малоимущим (продукты питания, одежда, обувь, посуда, швейные машины, детские коляски, велосипеды, приданое новорожденным и т.д.); личный приём граждан, нуждавшихся в срочном разрешении материальных проблем (поиск работы, жилья и т.п.), обработка писем от населения с аналогичными просьбами (более десяти тысяч писем ежедневно); помощь по линии фонда нуждающимся в других странах. О масштабах деятельности «Фонда Эвы Перон» могут свидетельствовать некоторые цифры. В 1948 — 1952 годах по его инициативе в различных районах страны было построено около 30 прекрасно оборудованных больниц и 20 детских садов и интернатов. Велось широкое строительство начальных школ и жилья для рабочих. Число мест в больничных стационарах выросло с 8 до 20 тыс. В работу спортивных секций было вовлечено 500 тысяч детей. В дни Рождественских праздников детям раздавалось до 4 миллионов подарков. Хотя фонд располагал примерно 70 тысячами штатных и внештатных сотрудников, Эва несколько раз в неделю вела личный приём граждан, продолжавшийся помногу часов. Работа Фонда «Эва Перон» была отмечена специальной благодарностью ООН и наградами Ватикана. В 1947 году Эва Перон возглавила только что учрежденный Союз аргентинских женщин, которым тогда же впервые в истории страны были предоставлены избирательные права.

Яркая и харизматичная Эва, безусловно, укрепляла связь своего мужа-президента с массами, действуя от его имени. По существу, два харизматических лидера составляли единую команду и работали по принципу «Перон управляет, Эва представляет». С культом Перона креп и культ Эвиты. Уже при жизни перонисты называли её символом социальной справедливости — хустисиализма. Она имела многочисленные титулы: «знаменосица угнетённых масс», «надежда и страж революции», «щит Перона», «полномочный представитель» и даже «духовный лидер нации», но сама предпочитала «мост любви между Пероном и народом». Эти титулы не были простыми риторическими выдумками, созданными перонистской пропагандой или ею самой. Они являлись адекватными той роли, которую Эвита играла в перонистском движении.

Эвита умерла в 1952 году от рака матки – ей было всего 33 года. Ее тело было забальзамировано и помещено для длившегося 13 дней прощания в часовне Всеобщей конфедерации труда. В 1955 году, когда Хуан Перон был свергнут в ходе очередного путча, тело Эвиты было перевезено в Милан и похоронено там под другим именем. Впоследствии оно было возвращено в Аргентину и погребено в семейном склепе родственников ее отца.

Бывшая первая леди популярна в Аргентине, да и во всём мире, по сей день. Она стала главной героиней знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Эвита», по которому Алан Паркер снял одноименный фильм с Мадонной в главной роли. А для левой латиноамериканской молодежи Эвита, наряду с Че Геварой, остается главным кумиром.

«Эвита – святая народа!» Под таким заголовком вышло воззвание Всеобщей конфедерации труда Аргентины. Инициаторы призывают Ватикан прославить женщину-политика в лике блаженных. Эва Перон «стала синтезом глубокой веры в свой народ и веры в Бога», пишут авторы воззвания. «Она посвятила свою жизнь добрым делам. Она всегда служила справедливости и правде. ВКТ считает деятельность Эвы Перон поистине христианской, католической и гуманистической». Однако, полагают эксперты, беатификация Эвы Перон маловероятна. Когда течь идет не о прославлении мучеников за веру, Католическая Церковь требует подтверждения поистине христианской жизни, а также чудес по молитвам к кандидату в блаженные. В случае с Эвитой выполнить оба этих условия будет крайне затруднительно.