Апостольское послание Папы Льва XIV о важности археологии в нашу эпоху

Столетие Папского института христианской археологии стало для Папы Льва XIV поводом к публикации апостольского послания «О важности археологии».

Основание института было приурочено к Юбилею мира, провозглашенному в 1925 году для того, чтобы «принести облегчение для жестоких ран Первой мировой войны». Папа отметил, что совпадение юбилея института с Юбилейным годом для всей Церкви имеет особое значение: оно открывает перспективу надежды для человечества, истерзанного многочисленными войнами.

Наше время, отмеченное стремительными переменами, нуждается в глубокой мудрости, и археология становится «незаменимым элементом истолкования христианства и, следовательно, катехетики и богословской подготовки». Археология открывает «доступный путь» всем, кто желает постичь воплощегие веры во времени, в разных местах и культурах. Как говорил Папа Франциск, «никто не может по-настоящему узнать, кто он сегодня и кем будет завтра, не поддерживая уз, которые связывают с предшествующими поколениями».

За эти сто лет, продолжает Папа Лев, Институт христианской археологии выпустил сотни специалистов по древнему христианству, происходящих из разных уголков мира. Сегодня же мы призваны задаться вопросом: насколько в эпоху искусственного интеллекта и исследования галактик может понадобиться христианская археология?

«Христианство родилось не от идеи, а от плоти. Не из абстрактной концепции, а из чрева, из тела, из гробницы. Христианская вера в самом подлинном своем средоточии является исторической: она зиждется на конкретных событиях, лицах, поступках, словах, произнесенных на определенном языке, в определенную эпоху, в определенной среде. Именно это археология делает очевидным и осязаемым».

Христианское богословие невозможно изучать без знаний о местах и о материальных следах, свидетельствующих о вере первых веков. Занимаясь материальной памятью о вере, археология развивает «богословие чувств»: богословие, которое умеет видеть, осязать, обонять, слышать.

«Археология – это также школа смирения: она учит не презирать малое, то, что кажется второстепенным. Она учит прочитывать знаки, интерпретировать молчание и загадку вещей, догадываться о том, о чем уже не написано. Это наука на пороге между историей и верой, между материей и Духом, между древним и вечным».

Археология учит, что ничто на самом деле не потеряно и не бесполезно, и в этом смысле она является также школой надежды. Христианская археология — это и разновидность милосердия, пишет Папа Лев: она «наделяет голосом тишину истории, чтобы вернуть достоинство забытым, чтобы вывести на свет безымянную святость многих верных, которые созидали Церковь».

Не случайно в Нормах по применению апостольской конституции Veritatis gaudium утверждается, что археология, наряду с историей Церкви и святоотеческой наукой, должна быть включена в основное богословское образование.Далее в документе говорится о роли исторической памяти в евангелизации: речь идет не об обычном воспоминании, а о «живой реактуализации спасения». Приобщение к Божественному откровению не может обойтись без надлежащего знания исторических, культурных и материальных контекстов, в которых оно происходило. Археология позволяет проследить, как христианство проявляло себя во времени перед лицом различных вызовов, кризисов, моментов славы и мрака. Это помогает «отказаться от идеалистических или прямолинейных взглядов на прошлое и войти в истину реального».

Археология не должна быть уделом немногих: это ресурс, предназначенный для всех, подчеркивает далее Святейший Отец:

«Мы живем в мире, где есть тенденция забывать, который стремительно движется, потребляет образы и слова, не удерживая их смысла. Церковь же призвана наставлять памяти, и христианская археология — это одно из благороднейших средств. Не ради бегства в прошлое, но для осознанной жизни в настоящем, чтобы строить будущее с корнями».

В заключительной части послания Папа обращается к епископам и к деятелям культуры и образования с призывом поощрять молодежь, мирян и священников к изучению археологии. Наконец, он обращается ко всем причастным к этой науке со словами ободрения и благодарности:

«Христианская археология – это служение, это призвание, это проявление любви к Церкви и к человечеству».



Источник: русская служба Vatican News