Ангел-Хранитель – верный друг в нашей жизни

Существуют ли ангелы? Кто такой Ангел-Хранитель? Чем они занимаются? Можем ли мы общаться с ними? Эти и другие вопросы часто задают люди, когда разговор заходит об ангелах. Также у многих вера в Ангела-Хранителя ассоциируется с ребенком, возле которого, как на картинке, стоит небесный Хранитель. Порой людям достаточно иметь у себя дома картинку или фигурку со «сладеньким» ангелочком.

Для того, чтобы войти в невидимый мир, в котором пребывают также и ангелы, нам необходима вера. Святой Иоанн Златоуст говорил: «Вы хотите видеть ангелов? Откройте глаза веры, чтобы увидеть». Так и св. Иоанн Павел II видел проблему веры человека XXI века в существование чистых духов, созданных Богом, поэтому в своем учении призывал нас к тому, чтобы в современной цивилизации – несмотря на те препятствия, которые она создает для веры, – мы утешались ощущением близости ангелов: «Надо, чтобы в нашу веру мы постоянно привносили эту истину об ангелах, чтобы молились им, коль скоро Бог дал их нам как Защитников и Хранителей, дабы мы искали их защиты и помощи. Это особенно важно для нынешнего менталитета, который как бы “утратил” эти истины о невидимых созданиях, о мире чистых духов, сотворенных Богом. Нужно, чтобы мы также могли соединяться с небесной литургией в то время, когда мы совершаем нашу земную Евхаристическую Литургию, особенно в момент великой Евхаристической молитвы, ее троекратного “Свят, Свят, Свят”».

Главным источником знаний об ангелах, для нас, христиан, является Священное Писание и Учение Церкви. Там мы узнаем (ср. Катехизис Католической Церкви, 328-330; 335-336), что существование ангелов является истиной веры. Прежде всего, они были созданы «Им и для Него» – Иисуса Христа (Кол 1,16). Мы знаем, что они «чисто духовные создания», обладающие «разумением и волей» (ККЦ, 330). Мы знаем, что они «суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение», то есть для нас (Евр 1,14). Мы знаем, что человеческая жизнь окружена их охраной и заступничеством, а «каждый верующий имеет возле себя ангела как хранителя и пастыря, чтобы вести его в жизни» (ККЦ, 336). И мы знаем, что ангелы с самого начала активно участвовали в великом деле спасения, о чём свидетельствуют книги Священного Писания – Нового и Ветхого Завета. Кроме того, с первых веков христианства, в существовании ангелов никто не сомневался, о чем свидетельствуют исповедание Апостольского и Никео-Константинопольского Символов веры (III-IV.), а также высказывания многих святых на протяжении веков.

Веру в присутствие Ангела-Хранителя в жизни каждого человека Церковь выражает в литургической памяти Ангелов-Хранителей, которая приходится на 2 октября. В формуляре соответствующей Мессы, во Вступительной молитве, есть такие слова: «Боже неизъяснимым промыслом Ты соблаговолил послать нам святых Ангелов, чтобы они охраняли нас; даруй нам, молящимся Тебе, их непристанную защиту и вечную радость общения с ними.»

В нашей жизни мы часто не осознаем, какой великий подарок мы получили от Господа – Ангела-Хранителя. Это доказывает великую любовь Бога к нам, Его заботу о каждом человеке. Ангел-Хранитель каждого отдельного человека принял от Бога поручение сопровождать своего подопечного на его пути к участию в небесной радости, куда тот призван Господом. Бог знает, что мы нуждаемся в таком небесном помощнике в нашей повседневной жизни, в которой мы часто поддаемся искушениям зла. Наш Ангел-Хранитель – это бесконечно любящее нас существо. Он любит нас всей полнотой своей любви. А любовь его велика, и действие её сильно, так как, созерцая Бога, он видит вечную Любовь, которая желает нашего спасения. Он постоянно (и днем и ночью, от начала нашей жизни и вплоть до физической смерти) находится рядом снами и поэтому очень хорошо нас знает, знает нас даже лучше, чем знает нас наша мама. Он является свидетелем всех наших хороших и плохих дел, наших радостей и печалей. Поэтому он прекрасно понимает, как нам помочь, и притом помогает нам как раз таким образом, каким это будет лучше для нас, так, как этого желает Господь. Св. Бернард уверяет нас в том, как важно уповать на своего Ангела-Хранителя: «Ибо он посвященный, так что знает все ваши потребности. Он исполнен доброты, а потому желает помогать добром… Какая же может быть у вас причина отказываться принимать его помощь?»

Мы приглашены самим Богом к дружбе с нашим Ангелом-Хранителем, так как ангел является личностью, а это значит, что мы можем с ним общаться, сотрудничать и дружить. В истории Церкви есть много свидетельств святых, как и свидетельств простых христиан, имевших крепкую дружбу со своим Ангелом-Хранителем. Одним из примеров является св. Пий из Петрельчины (Падре Пио), который с раннего детства называл ангела своим лучшим другом и часто с ним общался. В одном из своих писем он так представлял Ангела-Хранителя: «О, как утешительно осознавать себя всегда под охраной небесного духа, который не оставит нас, даже тогда (как удивительно!), когда мы делаем неприятное для Бога! Заведите добрую привычку всегда думать о нем, о том, что рядом с нами присутствует небесный дух, который от колыбели до могилы не оставит нас даже на мгновение, который ведет, который защищает, как друг, как брат, который всегда должен утешать нас, особенно в наиболее печальные для нас часы. Знайте, что этот добрый ангел молится за вас: он приносит Богу все ваши добрые дела, которые вы совершаете, ваши святые и чистые желания. В те моменты, когда вам кажется, что вы одиноки и покинуты, не жалуйтесь, что нет дружественной души, которой вы могли бы открыться и доверить ваши скорби: милости ради, не забывайте этого невидимого спутника, всегда присутствующего, чтобы выслушать вас, всегда готового утешить вас. О сладостная близость! О блаженное общение!»

Я благодарна Богу за то, что Он глубже открыл для меня этот дар – моего Ангела-Хранителя. Раньше мои отношения с ангелом начинались и заканчивались молитвой к нему, которую я знала с детства. Когда же я начала углубляться в текст Священного Писания и Учение Церкви, а также встретила людей, которые имели весьма близкие и реальные отношения со своим Ангелом-Хранителем, я начала сама сознательно и чаще обращаться к нему. Я обращалась к нему не только выученной молитвой, но и своими словами: рассказывала ему о своих переживаниях, просила, спрашивала, советовалась, благодарила – просто начала с ним дружить. Хотя я его не вижу, потому что он дух, но его любовь, присутствие, заботу я ощущаю каждый день. Он помогает мне сосредоточиться на молитве, на работе, сделать испытание совести, найти ответы на трудные вопросы… Он помогает даже в таких вещах, как утреннее пробуждение и поиск места на парковку машины. Меня с каждым днем всё больше удивляет изобретательность и устойчивое желание моего Ангела-Хранителя мне помогать. И мое сердце исполняется благодарностью Богу за такого замечательного друга.

Ангелы существуют и активно участвуют в жизни мира, Церкви и в жизни каждого из нас. Замечаем ли мы это? А, может быть, нужно только пошире открыть глаза веры и распахнуть сердце любви, чтобы заметить того, кто с нами рядом и подружиться с ним. Потому что «верный друг — крепкая защита: кто нашел его, нашел сокровище». (Сир 6, 14).

Автор: с. Иоанна Андрущишина, CSA (Oрден Сестер от Ангелов) г. Сургут

Молитва святому Ангелу-Хранителю о заступничестве

Ангел Божий, защитник мой, доброта Небесного Отца поручила меня тебе. Наставляй, храни, направляй меня и руководи мною.

Святой Ангел-Хранитель, соблюдай мою душу в непрестанном поклонении Пресвятой Троице. Пусть по твоему заступничеству меня никогда не оставляет Божья благодать. Будь также защитником моей жизни.

Ангел Божий, испроси нам у Господа твою лучезарную силу для очей наших, чтобы они возвещали любовь Божью; для слов наших, чтобы они покоряли сердца людей для Бога; для рук наших, чтобы они могли благословлять. Аминь.