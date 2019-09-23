23 сентября. Святой Пий из Пьетрельчины (падре Пио), священник. Память

Отец Пио – монах-капуцин, один из наиболее популярных в народе Божием подвижников XX века, ревностный пастырь, наставник и духовник, которому приписывали дар чудотворения и прозорливости.

Франческо (таким было его имя, данное в Крещении) появился на свет в городке Пьетрельчина в провинции Кампания на юго-западе Италии в 1887 г., будучи четвертым ребенком в семье, где было восемь детей. Он родился настолько слабым, что родители попросили окрестить его через 12 часов после рождения, не надеясь, что он выживет. Проблемы со здоровьем постоянно преследовали его и в дальнейшем. Зато с ранних лет Франческо обнаруживал чрезвычайную склонность к духовной жизни: он постоянно был министрантом (алтарником) в своей приходской церкви, мечтал стать монахом и священником. Достаточно рано его стали посещать и мистические видения: Господа Иисуса, Его Пречистой Матери, своего Ангела-Хранителя и некоторых святых. Эти видения имели место и в дальнейшем на протяжении всей его жизни, так что отец Пио мог беседовать с небожителями лицом к лицу. С другой стороны, являлись ему и устрашающие видения сатаны и воинства его, целых полчищ бесов, с которыми он вступал в прямое сражение, доставлявшее ему тяжкие раны и страдания.

В 1903 г. Франческо стал послушником в Ордене францисканцев-капуцинов, а в 1907 г. принес свои вечные монашеские обеты, взяв имя «Пий» в честь небесного покровителя Пьетрельчины, св. Папы Пия V. В 1910 г. он был рукоположен во священники.

Но из-за слабого здоровья он не мог исполнять то служение, которое обычно исполняли его собратья, священники-капуцины, и его то и дело отправляли домой, на лечение. Вплоть до 1916 г. он по большей части проживал в Пьетрельчине, лишь время от времени возвращаясь в монастырь. В годы Первой мировой войны его несколько раз пытались призвать в армию, но и оттуда вскоре демобилизовывали по состоянию здоровья.

Однако в 1916 г. он попал в небольшой монастырь в горной деревушке Сан-Джованни-Ротондо в провинции Апулия на юго-востоке Италии, и вот в этом монастыре он провел более 50 лет, вплоть до самой смерти, находясь в нем практически безвылазно, кроме кратких отлучек, вызванных призывом в армию.

В пятницу 20 сентября 1918 года, во время горячей молитвы перед Распятием, на его руках и боку появились стигматы, т.е. раны в местах расположения ран распятого Христа, которые сильно кровоточили и причиняли их носителю тяжелые страдания. Они оставались у отца Пио на протяжении всей его жизни, и он носил на руках специальные повязки. Раны полностью раскрывались во время служения отцом Пио Мессы, прежде всего, в момент пресуществления Святых Даров, так что каждая отслуженная Месса становилась для него личным восхождением на Голгофу не только в духовном, но и в физическом смысле. Стигматы отца Пио неоднократно осматривались и исследовались независимыми врачами, но они так и не смогли прийти ни к какому выводу относительно их происхождения и природы.

Что же касается церковного начальства (а ситуация с отцом Пио стала известна даже Святому Престолу), то его отношение поначалу характеризовалось крайней осторожностью и даже недоверием. С 1923 по 1933 год падре Пио было запрещено публично служить Мессу и принимать исповедь, и он был изолирован в собственной монастырской келье. Позже наложивший данный запрет Папа Пий XI прокомментирует это так: «Я не был плохо расположен к падре Пио, я был плохо проинформирован».

Но в конце концов запрет был снят, и в монастырь Сан-Джованни-Ротондо начались массовые паломничества. У верующих не было сомнений в чудотворческом даре отца Пио, рассказы о котором широко распространились не только в Италии, но и во многих других странах мира. Очередь на исповедь к отцу Пио составляла несколько дней, а он проводил в исповедальне до 19-ти часов в сутки. Кроме того, он заочно общался по переписке со многими людьми, просившими у него духовного совета. С именем отца Пио связано и несколько громких обращений ко Христу ряда известных в Италии масонов и атеистов. В этих и других случаях обращение, покаяние, изменение образа жизни лиц, имевших общение с падре Пио, связывалось с присущим ему даром прозорливости, способностью читать в сердцах людей, понимать их внутреннее состояние, знать их потаенные мысли.

В 1940 г. отец Пио и несколько его близких сотрудников обнародовали проект открытия в Сан-Джованни-Ротондо больницы для самых бедных и нуждающихся, финансируемой из средств паломников. Эта больница, получившая название «Дом облегчения страданий», была открыта в 1956 г., и именно ее падре Пио считал главным делом своей жизни.

Отец Пио отошел ко Господу 22 сентября 1968 г., причем сразу после смерти стигматы на его теле исчезли, а само тело не подверглось процессу разложения.

Папа Павел VI следующим образом подвел итог его жизни: «Смотрите, какой он был окружен славой! Сколько приверженцев он нашел по всему свету. Почему же? Может, он был философом или ученным? Вовсе нет. Просто он смиренно служил Мессу и с утра до вечера исповедовал. Как еще можно определить, кем он был? Господь Иисус отметил его Своими стигматами».

Отцу Пио, кроме стигматов, приписывали следующие сверхъестественные способности:

— Билокация, т.е. способность присутствовать в разных местах одновременно и мгновенно перемещаться с одного места на другое.

— Предсказания будущего.

— Способность «видеть» всю жизнь исповедующегося человека или человека, пришедшего к нему на беседу, мгновенное и безошибочное определение его искренности.

— Способность дать ощутить свое присутствие с помощью приятного цветочного запаха знакомым людям, которые могли находиться на расстоянии сотен и даже тысяч километров.

— Чудесные исцеления. Например, случай девочки Джеммы ди Джорджи, которая родилась без зрачков, но обрела способность видеть после посещения отца Пио. Или случай исцеления от рака в терминальной стадии врача-атеиста Франческо Ричарди, который в итоге обратился ко Христу.

— Мистические сражения с сатаной и демонами, которые падре Пио вел по ночам в своей келье.

Именно репутация чудотворца, прочно связанная с именем падре Пио, способствовала тому, что процесс его причисления к лику святых шел очень медленно и был сопряжен со многими трудностями. Беатификационный процесс был инициирован в 1982 г., но лишь в 1990 г. отец Пио получил титул «слуги Божия», хотя обычно такой титул дается кандидату в блаженные сразу. В 1997 г. он получает титул «достопочтенного» и, наконец, в 1999 г. Папа Иоанн Павел II провозгласил его блаженным, а 16 июня 2002 г. причислил его к лику святых.

В 2008 г. мощи падре Пио были эксгумированы, в связи с чем была в очередной раз подтверждена их нетленность. С марта 2013 г. они постоянно находятся в прозрачном саркофаге в часовне монастыря Сан-Джованни-Ротондо, и множество паломников со всего мира приходит поклониться им.