2-й день Апостолького визита Папы Льва XIV в Турцию: малые общины как живые семена Царства (+ ФОТО)

28 ноября Папа Лев XIV встретился в стамбульском кафедральном соборе Святого Духа с епископами, духовенством, монашествующими и сотрудниками пастырского служения. В своём обращении он подчеркнул, что небольшая по численности католическая община Турции способна хранить веру и доверять евангельской логике, раскрывающей силу в малом. Передает русская служба Vatican News.

Папа напомнил, что сама земля Турции хранит живую память о библейских событиях и становлении Церкви: это путь Авраама, миссии апостолов, зарождения христианских общин в Антиохии и проповеди апостола Павла. Сегодня наследие этих событий продолжают хранить многочисленные христианские общины: армянская, сирийская, халдейская общины и католическая община латинского обряда, а Вселенский Патриарх Варфоломей I остаётся духовным ориентиром для греческих верных и для православных других традиций.

Папа отметил, что история Церкви — это не просто прошлое, а живое наследие, из которого мы черпаем силу. Он призвал смотреть на дела и жизнь Церкви глазами Бога: сила проявляется не в численности или влиятельности, а в доверии Евангелию и преданности Господу.

«Таков стиль Господа», — сказал Святейший Отец, напоминая слова Христа: «Не бойтесь, малое стадо, потому что Отцу вашему угодно дать вам Царство» (Лк 12,32). В Турции даже небольшие католические общины проявляют эту логику: как семена и закваска Царства Небесного, они продолжают хранить веру и надежду и оставаться живым свидетельством Евангелию.

Папа напомнил, что на территории современной Турции проходили первые восемь Вселенских соборов. В этом году особенно важным является юбилей Первого Никейского собора, «ключевого этапа в пути Церкви и человечества» (ср. Папа Франциск, Oбращение к Международной богословской комиссии, 28 ноября 2024 г.).

Святейший Отец отметил, что юбилей Никейского собора — это не только повод вспомнить историю, но и приглашение глубже задуматься над сущностью христианской веры. Среди трёх ключевых уроков, извлекаемых из этого Собора для современной Церкви, первый касается осознания сути нашей веры и того, что значит быть христианами. Вокруг Символа веры Церковь обрела единство, а сам Символ стал «критерием различения и ориентиром для нашего верования и поступков».

Не менее значимым уроком Никейского собора является то, что он побуждает вновь открыть во Христе лик Бога Отца живого и действующего в истории. Это открытие ставит под сомнение любые упрощённые представления о Боге и напоминает о необходимости постоянного духовного распознавания. Сегодня, как указывает Папа, в культуре и среди верующих иногда наблюдается «возврат к арианству»: Иисуса почитают как великого человека или пророка, но упускают из виду Его Божественную природу. Никейский собор напоминает: Христос — живой Бог среди нас, направляющий историю к будущему, обещанному Отцом.

И, наконец, третий урок — это умение доносить веру через посредничество культурного и исторического контекста, признавая при этом неизменное ядро истины. Папа подчеркнул, что развитие доктрины следует рассматривать как внутреннее развитие живого организма, раскрывающего глубину и суть веры, как говорил Джон Генри Ньюман.

В конце визита Святейший Отец обменялся приветствиями с духовенством и верными, проявил особое внимание к юным гостям и пожелал всем сохранять радость веры, действовать с решимостью и смелостью, словно бесстрашные рыбаки в лодке Господней.