16 октября. Святая Маргарита Мария Алакок. Дева. Память

MАРГАРИТА MАРИЯ АЛАКОК (лат. Margarita Maria Alacoque, фр. Marguerite-Marie Alacoque), святая — монахиня-визитантка (OVM), мистик. Родилась 22.07.1647 в Лотекуре (Франция), скончалась 17.10.1690 в Паре-ле-Моньяле (Франция).

«Она услышала Его голос и выполнила поручение, данное ей – вновь рассказать о том, о чём мы так часто забываем – о Его бесконечной любви к нам, о необходимости ответить на эту великую любовь подлинной и горячей любовью, которая выше всех других достоинств и добродетелей».

***

Святая Маргарита Мария Алакок, память которой Католическая Церковь празднует 16 октября, родилась 22 июля 1647 года во французской деревне Лотекур в Бургундии в семье королевского нотариуса Клода Алакока, всего через семь лет после того, как в Нидерландах была впервые опубликована книга голландского богослова Корнелия Янсения о святом Августине, в которой, в числе других, высказывалась мысль о том, что Христос умер не за всех, а только за избранную часть человечества, спасение которой заранее предопределено Божественным Промыслом. Несмотря на то, что учение Янсения было объявлено Церковью ложным, идеи его получили признание, особенно в среде французской интеллектуальной элиты. Произошло то, что не раз происходило с человечеством – Бог, Который есть любовь, возлюбивший людей так, что отдал за нас Своего Сына в сознании последователей Янсения превратился в Грозного Судию, ничего не прощающего Своим детям. Девочке из бургундской деревни и было суждено вновь напомнить Франции и всему христианскому миру о любви Христа.

Можно предположить, что она рано ощутила особое призвание к монашеской жизни, потому что известно, что когда ей было всего четыре года, она дала обет сохранять целомудрие, едва ли до конца понимая смысл самого этого слова, но, вероятно, по внушению свыше догадываясь, что это нечто хорошее, к чему призывает её Провидение. Некоторые, говоря об этом эпизоде, склонны подшучивать над пылкостью маленькой девочки, но этот свой детский обет она исполнила.

Отец Маргариты умер молодым, оставив многочисленное семейство. Вдова испытывала серьёзные материальные затруднения и поэтому была вынуждена распределить детей по семьям родственников, и малышка в полной мере ощутила все горести раннего сиротства. Когда Маргарите было 8 лет, родственники поместили девочку в пансион при монастыре кларисс в Шароле. Здесь её желание стать монахиней укрепилось, и, возможно, она осталась бы в монастыре, но спустя некоторое время тяжело заболела, и её пришлось забрать из монастыря домой. Болезнь лишила её возможности двигаться, и в течение четырёх лет девочка терпеливо переносила страдания. Когда болезнь оставила её, её отправили в семью родственника, где ей жилось не слишком хорошо – родственник, которому поручили следить за воспитанием Маргариты отличался жёстким и деспотичным характером. И здесь невозможно не сказать об одной особенности, которая с самого раннего возраста была свойственна будущей святой. Ещё ребёнком она часто размышляла о Христе, чаще всего представляя Его в образе Распятого или несущего крест и этот образ вызывал в ней такое сострадание, что любые муки казались ей лёгкими в сравнении с Его мукой и вызывали в ней жажду всё перенести, чтобы уподобиться Ему.

При всём этом, вопреки всем страданиям, физическим и нравственным, перенесённым в детстве и юности, она была жизнерадостной общительной девушкой и многие молодые люди из её окружения смотрели на неё как на возможную невесту. К браку склоняли её и родственники. Однако, замужество не входило в планы юной Маргариты Алакок, её переполняла иная любовь, чем та, которую могли предложить ей земные женихи.

Наконец, преодолев сопротивление родных, 20 июня 1671 года в возрасте 24 лет Маргарита вступила в постулат в монастыре Посещения в Паре-ле-Моньяль.

6 ноября 1672 года она принесла монашеские обеты, приняв монашеское имя – Мария.

Здесь, в монастыре, прожив в монашестве 19 лет, в течение которых трудилась в монастырском лазарете, дважды побывала помощницей настоятельницы и была ответственной за новициат, она умерла 17 октября 1690 года в возрасте 43 лет.

27 декабря 1673 года в праздник святого Евангелиста Иоанна, когда сестра Маргарита Мария преклонила колени перед алтарём в монастырской капелле, она внезапно ощутила, что полностью погрузилась в Божественное присутствие. Она оказалась там, где на Тайной Вечере возлежал апостол Иоанн – на груди Иисуса, так, что могла слышать, как бьётся Его Святое Сердце. Обращаясь к ней, Иисус сказал: «Мое Божественное Сердце так пылает любовью к людям, а особенно – к тебе, что, не в силах сдержать в Себе пламя милосердной любви, чувствует потребность распространить его через тебя и открыться людям, чтобы обогатить их драгоценными сокровищами, которые Я открою тебе и в которых заключена освящающая и спасительная благодать, необходимая для того, чтобы извлечь их из бездны проклятия». Во время этого мистического видения Иисус взял сердце Маргариты Марии и поместил его внутрь Своего Сердца, а затем, преображённым, вернул ей.

С 1673 по 1675 год сестра Маргарита Мария удостоилась нескольких мистических видений, в том числе в одну из пятниц в начале 1674 года, когда она увидела Сердце Иисуса в терновом венце, увенчанным крестом в знак того «что с первого мгновения Воплощения, <…> Оно было пригвождено ко Кресту, изначально преисполнено скорби из-за унижений, нищеты, тягот и пренебрежения, которые Священное Человеческое Естество Господа испытывало на протяжении всей жизни на земле и в час страданий. Он дал мне увидеть, сколь горячо жаждет любви человека и сколь желает избавить нас от пути проклятия, на который Сатана увлек многих, и посему Господу угодно явить людям Свое Сердце, преисполненное всяких сокровищ любви, милосердия, благодати, освящения и спасения, дабы все жаждущие воздали Ему всю любовь, честь и славу, и возвращались к своей жизни, в преизбытке и изобилии обогатившись божественными сокровищами Сердца Господа, коих Оно есть источник. Сердце, Которое нужно публично почитать в образе телесного Сердца, согласно Его воле. <…> И везде, где этот образ будет выставлен для почитания, Господь изольет Свою благодать и благословение. Можно сказать, что почитание Пресвятого Сердца есть высшее проявление любви, которой Ему угодно облагодетельствовать человека в сии последние времена, чтобы освободить от власти Сатаны, замышляющего уничтожить нас».

Во время третьего явления, произошедшего в 1674 году в пятницу после Торжества Тела и Крови Христа, сестра Мария Маргарита увидела пять ран Христа. Обращаясь к ней, Христос говорил о страданиях, которые причиняют Ему пренебрежение и грехи людей, необходимости покаяния и умилостивления, призвал её причащаться как можно чаще, с какими бы трудностями это ни было связано и переживать в молитве канун каждой первой пятницы месяца с 11 часов вечера до полуночи, разделяя Его смертельные муки, которые Он чувствовал, когда был покинут апостолами и страдал на Кресте.

Во время октавы Торжества Тела и Крови Христа, в 1675 году Маргарита Мария имела видение, во время которого Иисус сказал ей: «Воззрите на Сердце, которое так возлюбило людей… и вместо благодарности Я от большей части людей получаю лишь неблагодарность» – и просил её о том, чтобы был учрежден праздник возмещения в пятницу после октавы Тела и Крови Христа. Господь просил Маргариту-Марию сообщить об услышанном отцу Клоду де ла Коломбьеру (настоятелю иезуитской общины в Парэ) и во всем следовать его совету. И, наконец, Он просил особого почитания со стороны короля и поручил миссию распространения почитания Своего Сердца сестрам Посещения Марии и священникам-иезуитам. Отец Клод, которому сестра Маргарита Мария рассказала о своих видениях, поручил сёстрам подробно описать их. Ещё при жизни святой в 1684 году вышла книга о. Клода де ла Коломбьера, посвящённая почитанию Святейшего Сердца Иисуса и рассказывающая о явлениях в Паре ле Мониаль.

Монастырское начальство не сразу поверило в подлинность мистических откровений болезненной и склонной к аскетическим практикам сестры. «Ей требуется хорошая порция супа» — говорили некоторые умудрённые опытом монахини, не потому, что хотели посмеяться над визионеркой или считали её лгуньей, а потому, что были немножко слишком практичными.

Послания, переданные человечеству через Маргариту Алакок, были тщательно изучены Церковью и признаны подлинными, почитание Пресвятого Сердца Иисуса, ранее существовавшее только в некоторых монастырях, стало распространяться более широко.

Впервые служить особую литургию в честь пяти ран Христовых и отмечать праздник Святейшего Сердца Иисуса было разрешено сёстрам монастыря Посещения в 1697 году, но официально праздник был утверждён только в 1765 году Папой Климентом XIII вначале в нескольких епархиях и некоторых монашеских орденах. В 1856 году при Папе Пие IX праздник распространился на всю Церковь, затем, при Папе Льве XIII в 1889 году получил статус Торжества и, наконец, в 1899 году этот же Папа посвятил Сердцу Иисуса всю Церковь и всё человечество.

Во время первого из многих видений, пережитых величайшим немецким мистиком святой Гертрудой Хельфтской на празднике Иоанна Евангелиста в 1281 году, когда она, преклонив голову на грудь Христа, услышала биение Его Сердца, ей было обещано, что тайна этого святого биения будет открыта миру в «последующие печальные времена, когда понадобится вновь зажечь любовь в людских сердцах». Во второй половине XVII века в Европе, увлечённой янсенизмом, это обещание исполнилось – как это не раз случалось в истории, Бог открылся маленькой и слабой, ничем не знаменитой монахине – и она услышала Его голос и выполнила поручение, данное ей – вновь рассказать о том, о чём мы так часто забываем – о Его бесконечной любви к нам, о необходимости ответить на эту великую любовь подлинной и горячей любовью, которая выше всех других достоинств и добродетелей.

Мария Маргарита Алакок умерла повторяя: «Что я имею на небесах и чего желаю на земле – одного Тебя, Боже мой!» Её записи вошли в книгу «Почитание Святейшего Сердца», написанную отцом Круазе, ставшим её первым биографом. Монастырь в Паре-ле-Моньяль, где она пережила свой мистический опыт и где находится её могила, сделался местом паломничества верующих. В 1920 году Папа Бенедикт XV объявил её святой.



Анна Кудрик

Источник: сайт Архиепархии Божией Матери в Москве