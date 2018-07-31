Жертвами теракта в христианском районе на юге Филиппин стали 10 человек

Число жертв теракта на юге Филиппин возросло до 10 человек, есть раненые, сообщает телеканал «МИР 24».

Как уточняется, в провинции Басилан на юге страны боевики взорвали машину. Cреди погибших есть один военный и четверо мирных жителей. В результате взрыва есть раненые, их количество не уточняется.

Взрыв прогремел на рассвете, когда дежурившие на КПП военные и полицейские досматривали остановленный для проверки микроавтобус, сообщил журналистам представитель армии подполковник Герри Бесана.

По его словам, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Трагедия произошла на окраине города Ламитан с преимущественно христианским населением на острове Басилан.

По данным телеканала CNN, ответственность за атаку взяла на себя филиппинская группировка «Абу Сайяф», связанная с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ).

По данным разведки, членами созданной 28 лет назад «Абу Сайяф» на сегодняшний день являются 400 человек. В 2004 году организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала паром «Суперферри-14». Тогда погибли свыше 200 человек.