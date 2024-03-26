Патриарх Кирилл, Папа Франциск и другие религиозные лидеры скорбят в связи в терактом в Подмосковье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске 22 марта, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на официальный сайт Московской Патриархии.

«Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», – сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви заверил, что Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению окажет «всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших».

«Милостивый Бог да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым и утешит всех, кого затронула эта страшная трагедия», – заключил Патриарх Кирилл.

Священный Синод Константинопольской Православной Церкви на заседании в субботу выразил скорбь и осудил теракт в «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий портал церковных новостей romfea.gr. «Патриарх Варфоломей и Синод скорбят в связи с повлекшим многочисленные жертвы террористическим актом в Москве, который они с отвращением осуждают, выражая искренние и теплые соболезнования дорогому русскому народу», – говорится в сообщении.

Панихиды по жертвам теракта в Красногорске прошли также в нескольких церквях на Кипре. Поминальные службы состоялись в храме святителя Николая русскоязычного прихода в Лимасоле и храме монастыря Киккской иконы Божией матери Кипрской Православной Церкви.

Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Мар Ава III направил соболезнование в связи с терактом в Красногорске. «Такая жестокая атака вызывает ужас и должна быть осуждена всеми людьми доброй воли. Вооруженное нападение на невинных гражданских лиц – это преступление против человечности, доказывающее, что у совершивших его преступников нет человеческой морали, нет нравственных принципов», – говорится в послании.

Также Патриарх Коптский Тавадрос II выразил сочувствие в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле».

Папа Франциск 24 марта после Мессы Пальмового (Вербного) воскресенья осудил теракт в Москве и выразил свои соболезнования на площади Святого Петра перед молитвой «Ангел Господень», сообщает Vatican News.

«Молюсь о жертвах зверского теракта, совершенного в Москве. Пусть Господь примет их души в Своем Царстве в мире и успокоит их близких. Пусть изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия, оскорбляющие Бога, который заповедал не убивать», – сказал Папа Франциск.

Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци выразил соболезнования родственникам жертв теракта. Он призвал верующих молиться об упокоении погибших и спасении всех, чья жизнь еще остается в опасности, сообщает сайт Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Архиепископ Павел отметил, что Страстная неделя, которая началась в Католической Церкви, напоминает о том, что «смерть – это не последнее слово, что Христос побеждает смерть. Но прежде этого Он разделяет с нами всю глубину нашего страдания, «муж скорбей и изведавший болезни», Он не освобождает нас от страданий, но проходит через них вместе с нами. Ответ Бога на страдания человека – это присутствие, исполненное любви».

Верховный муфтий России шейх-уль-ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте, сообщает «Интерфакс». «Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершенном 22 марта 2024 года в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» подмосковного Красногорска боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны», – говорится в распространенном в субботу заявлении главы Центрального духовного управления мусульман РФ. Верховный муфтий выразил «гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния».

Специальный молебен, посвященный погибшим в теракте в «Крокус сити холле», прочитают ламы во всех монастырях Буддийской традиционной сангхи России.

«Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время теракта. Во всех дацанах Буддийской традиционной сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвященный погибшим», – говорится в сообщении на сайте сангхи.

Главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР раввин Александр Борода выразили соболезнования семьям погибших при теракте. В еврейской общине РФ молятся о выздоровлении пострадавших в результате теракта и недопущении в будущем подобных трагедий. В дни праздника Пурим вместо увеселительной программы оказывается помощь нуждающимся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Вечером 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу. Они расстреливали людей в упор, затем подожгли здание и скрылись. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали 182. ФСБ задержала 11 человек причастных к теракту, в том числе четырех исполнителей.