Завершил работу Летний институт для представителей Римско-Католической Церкви

С 24 августа по 2 сентября в рамках развития академического и гуманитарного сотрудничества Московского Патриархата и Святого Престола состоялся Летний институт для представителей Римско-Католической Церкви, организованный Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Папским Советом по содействию христианскому единству, сообщает пресс-служба ОЦАД.

В состав группы из 12 человек вошли епископ Сен-Дье-де-Вож, президент Совета по содействию христианскому единству Конференции католических епископов Франции монсеньор Дидье Берте; сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель; клирики Римско-Католической Церкви из Италии, Франции, Испании, Румынии и Чехии.

Первые три дня работы Института были посвящены в основном экскурсионной и паломнической программе: слушатели знакомились с монастырями и храмами, учебными учреждениями и достопримечательностями Москвы и Сергиева Посада. В ходе московской программы гости посетили Храм Христа Спасителя, храмы Черниговского Патриаршего подворья, Троице-Сергиеву Лавру, Московскую духовную академию, мемориальный комплекс имени протоиерея Александра Меня, Государственную Третьяковскую галерею, музеи Московского Кремля.

Программа Института включала посещение Отдела внешних церковных связей, где слушатели пообщались с секретарем ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонахом Стефаном (Игумновым), встречи с заместителем председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. В. Кипшидзе, настоятелями православных и католических храмов, ректорами светских и церковных учебных заведений.

27 августа гости посетили Московский педагогический государственный университет, где состоялось общение делегации с ректором А. В. Лубковым и руководством вуза, реализующего программы теологического образования для будущих учителей.

Главным событием стала встреча участников Летнего института со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прошедшая 27 августа в Красном зале Храма Христа Спасителя по завершении Всенощного бдения накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Предстоятель Русской Православной Церкви тепло приветствовал гостей, особо отметив значимость таких проектов обмена, как летние институты: «Я считаю очень важным, что существуют эти обмены. Представители Московского Патриархата посещают Рим, а вы приезжаете к нам. Дай Бог, чтобы эти поездки нам помогали понять друг друга, почувствовать благочестие и веру друг друга».

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, участники Летнего института присутствовали на Божественной Литургии в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. По окончании богослужения за трапезой состоялось общение гостей с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

29 августа для слушателей Института была организована встреча с Апостольским нунцием в России архиепископом Челестино Мильоре, а затем посещение Сретенского монастыря и Сретенской духовной семинарии.

30 августа делегация переехала в Великий Новгород, где слушателей ожидала встреча с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом и епископом Юрьевским Арсением, посещение Свято-Юрьева монастыря и других достопримечательностей древнего города.

На следующий день группа направилась в Санкт Петербург. Гости побывали в Санкт-Петербургской Духовной Академии, где были приняты ректором епископом Петергофским Серафимом и пообщались со студентами магистратуры, посетили Александро-Невскую Лавру, храм Воскресения Христова «Спас-на-Крови», Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость и Государственный Эрмитаж.

Завершился Летний институт для представителей Римско-Католической Церкви 2 сентября Божественной литургией в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга.

Группу сопровождала секретарь ректора ОЦАД, дипломированный экскурсовод Карина Гандур.

Летний институт проводился при финансовой поддержке Фонда «Русский мир» и католического благотворительного фонда «Urbi et Orbi Foundation».