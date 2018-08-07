Японские епископы осудили ядерное сдерживание

Японские епископы осудили ядерное сдерживание

Август 07, 2018

Католические епископы Японии выступили со специальным заявлением по случаю акции «Десять дней в защиту мира». Это ежегодное мероприятие проходит с 6 по 15 августа под эгидой японского епископата — в память о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы и .

В послании за подписью председателя поместной епископской конференции архиепископа Нагасаки Джозефа Митсуаки Таками отмечается, что «серьёзные региональные конфликты, терроризм, угроза ядерного оружия, проблемы беженцев, различные формы дискриминации, экономические диспропорции продолжают угрожать миру людей во всём мире».

Архиепископ напоминает, как в июле прошлого года Генеральная ассамблея приняла Договор о запрещении ядерного оружия, однако до сих пор его ратифицировали лишь несколько стран. «Идея о том, что необходимо для сдерживания, сильна. Но обладание ядерным оружием, скорее, облекает в ответственность за гонку вооружений, которая неизбежно ведёт к экономической зависимости от военной промышленности и военного спроса, а также формирует политику».

Принцип сдерживания — «это попытка сохранить мир с помощью оружия, но дальнейший рост таких факторов конфликта, как враждебность, взаимное недоверие и противостояние интересов, постепенно разрушают основы примирения, мира и взаимопонимания», — подчёркивает архиепископ Нагасаки.

 

Источник: Vatican News

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