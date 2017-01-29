Япония предлагает внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО места преследования христиан

1 февраля японское правительство предложит Комитету Всемирного наследия ЮНЕСКО добавить в список некоторые географические места в префектурах Нагасаки и Кумамото, связанные с преследованиями и гонениями на христиан, которые имели место в Японии с XVII до XIX века. В этот список должны войти старейшая базилика страны в городке Ора, а также село Сакитсу, в котором проживали «тайные христиане».

Христианство начало распространяться в Японии со второй половины XVI века, когда в 1549 г. в страну прибыл миссионер-иезуит св. Франциск Ксаверий. Менее чем через 50 лет христианство исповедовали уже более 300 000 японцев.

Преследования христиан в Японии начались в 1597 году с распятия 26 местных и иностранных христиан. С того времени и до второй половины XIX века христианство было запрещено в стране. Общее число христианских мучеников, погибших за свою веру, составило более 20 тыс. человек.

По материалам catholic.by