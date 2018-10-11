XV Генеральная ассамблея Синода: седьмая общая конгрегация

На Седьмой общей конгрегации Синода Епископов (утром 10 октября), посвященного молодежи, было продолжено обсуждение второй части Рабочего документа, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В центре дебатов и свидетельств – сопровождение молодежи на пути поиска призвания. «Господи, что мне нужно сделать?»: вопрос 23-летнего Франциска из Ассизи, призванного в XIII столетии «восстановить» дом Божий, звучит сегодня в сердце каждого юноши, каждой девушки. Образ святого Франциска, а также других подвижников, были предложены Отцами Синода в качестве актуальных примеров для подражания. Вновь была затронута тема духовного сопровождения и распознавания: оно не должно быть прерогативой одних лишь священников и монашествующих. Молодые супружеские пары также могли бы принять на себя эту миcсию, однако – было подчеркнуто докладчиками — здесь не может быть «никаких импровизаций», в противном случае есть риск ошибочных ответов и разочарований. Сопровождение должно рассматриваться как «долг служения». Было отмечено, что для самих духовных руководителей полезно «помнить о собственных падениях».

Призвание к браку и призвание к посвященной Богу жизни, — отмечали Отцы Синода, — должны быть представлены как равноценные, и в обоих случаях приоритетным является духовное, «вертикальное» измерение. Эти два призвания являются двумя аспектами единого, всеобщего призвания христиан к святости, дарованного в силу Крещения.

Некоторые слушатели отметили недостатки церковного послания, сосредоточенного на «этическом теизме», перед лицом духовной жажды молодежи. На Церковь возложена задача показывать им Иисуса и не считать потерянным время, посвященное душепопечению о новых поколениях. Молодые люди не хотят, чтобы взрослые делали за них выбор, но ждут от них помощи в принятии жизненно важных решений, — подчеркнули слушатели, выступившие на Седьмой общей конгрегации.