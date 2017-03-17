Выступление архиепископа Павла Пецци на круглом столе с представителями различных религий на тему “Бог есть любовь: милосердие в разных религиозных традициях”

13 марта в Большом зале Библиотеки иностранной литературы им. М.А. Рудомино состоялся круглый стол «Бог есть любовь: милосердие в разных религиозных традициях». Инициаторы встречи – представительство Общины святого Эгидия в России – пригласили обменяться опытом и поделиться своими соображениями о сотрудничестве в области милосердия представителей разных религий и конфессий. Круглый стол вел Алессандро Салаконе, представитель Общины святого Эгидия в России. Он сообщил, что мероприятие проходит «в духе Ассизи» – имеется в виду инициатива Иоанна Павла II, собравшего впервые в Ассизи в 1986 г. представителей разных религий, чтобы вместе обсудить вклад религий в дело мира.



Архиепископ Павел Пецци, являвшийся одним из участников мероприятия, напомнил в своем выступлении призыв «святого доктора» Федора Гааза, католика, чья святость проявилась на русской земле.

Ниже мы публикуем полный текст митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве:

— Благодарю доктора Алессандро Салаконе за этот, на мой взгляд, прекрасный и очень нужный вечер. Христианская любовь происходит из самогo закона, написанного в сердце человека: «спешите делать добро» — так проводил этот закон в жизнь великий «святой» московский доктор Гааз.

1. Я думаю, что мы можем сказать, что интересоваться другими людьми — это простой элементарный закон, который любой человек любой эпохи и культуры чувствует как потребность, вписанную в его сердце.

В этом смысле я думаю, что золотое правило, — «делай другим то, что ты хочешь, чтобы делали тебе», — находит такие же или аналогичные выражения во всех религиях или попытках конкретизировать это стремление, которое мы чувствуем в глубине нашего сердца.

Я думаю, что всем нам знаком этот опыт: когда с нами происходит нечто прекрасное, радующее нас, то мы чувствуем желание передать это другим людям. И, с другой стороны, если мы встречаем человека, которому трудно, которому плохо, то мы чувствуем в себе желание помочь ему чем-то, что у нас есть.

Эта потребность в нас естественна и, действительно, она находится в нас ещё до того, как мы её осознаём. Это своего рода закон существования. Любовь матери к своему ребёнку — это добро, потому что оно — добро; помощь другому, даже чужому человеку, и даже когда это стоит нам определённой жертвы, — это добро, потому что это — добро. Это неизменная и очевидная потребность человека как такового.

Вот почему, с точки зрения Церкви, должно было быть естественно заниматься каритативной деятельностью, или, попросту говоря, творить дела милосердия, потому что таким образом удовлетворяется та самая потребность делать добро, которую мы неизбежно ощущаем в нас самих.

2. Поэтому, чем больше мы живём этой потребностью и этим долгом, тем больше мы реализуем самих себя. Это парадокс, о котором говорит Иисус в Евангелии: «Отдавая свою жизнь, творя бескорыстное добро, ты спасаешь себя, реализуешь свою жизнь» (ср. Ин 12).

Разделяя свою жизнь с другими, мы испытываем именно такой опыт совершения (реализации) самих себя; это верно настолько, что если мы ничего не можем дать другим людям, то чувствуем себя ущербными.

Интерес к другим людям, возможность разделить свою жизнь с другими позволяет нам исполнить этот внутренний долг жизни, который мы чувствуем в себе, то есть реализовать себя самого, достичь совершенства в своей жизни.

3. В христианстве мы открыли глубинную причину того, почему мы, интересуясь другими, обретаем полноту в своей жизни: это бескорыстная любовь, настоящий, внутренний закон бытия и жизни. То есть высший закон нашего бытия — это разделять жизнь других людей, делиться с другими.

Иисус Христос сказал нам всё это в своей так называемой «Нагорной проповеди»: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду (ср. Исх 2013; Втор 517). А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. … Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. … Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй (ср. Исх 20,14; Втор 5,18). А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём … Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб (ср. Исх 21,24; Лев 24,20; Втор 19,21). А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; (ср. Плач 3,30) и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. … Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего (ср. Лев 19,18). А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. … Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (ср. Мф 5,21-48).

4. Словосочетание «бескорыстная любовь» я могу объяснить полностью, когда я думаю о том, что Сын Божий, из любви к нам, не сделал нас богатыми, как Он мог бы поступить, совершенно изменив наше положение, но напротив — Он сам стал нищим, как мы, «разделил» наше ничтожное существование.

Именно в этом смысле я предлагаю всем вам, особенно молодёжи, дать смиренное и скромное свидетельство в нашем обществе в первую очередь через бескорыстные дела милосердия, чтобы разделить нужды людей в их жизненных обстоятельствах.

Это, как я думаю, могло бы стать важной темой для диалога между религиями: как творить вместе добрые дела, дела милосердной, бескорыстной любви.

В этом плане я глубоко положительно оцениваю все те движимые бескорыстной любовью начинания, которые осуществляют Община Святого Эгидия, православные и католические приходы, церковные и другие религиозные общины.

Для меня самого, не скрою, стало очень важным то обстоятельство, что я сам вместе с молодёжью снова стал заниматься делами милосердия — не для того, чтобы показать себя, а для того, что пережить то, что составляет мою жизнь: любовь Христову ко мне и мою любовь к Христу.

Наша задача в этом мире, как я думаю, заключается не в том, чтобы совершать своё служение профессионально и безупречно, даже если, вполне возможно, это происходит холодно и без энтузиазма. Нет.

Наша задача в том, чтобы жить этой бескорыстной любовью и распространять её.

Спасибо за внимание!

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве