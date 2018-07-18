Вышел очередной номер научно-популярного журнала «Библейская археология» за июль-август

Вашингтон, США. Общество библейской археологии выпустило очередной номер своего специализированного альманаха.

Первая большая статья номера «Служитель фараона Абдиэль: визирь с именем семитского происхождения» посвящёна находкам сделанным почти 40 лет назад в Египте: это гробница визиря двух фараонов – Аменхотепа III и его сын Аменхотепа IV. Автор статьи – египтолог Ален Циви, руководитель группы археологов, осуществлявших раскопки этой гробницы в Саккаре (египетское селение, на территории которого находится некрополь столицы Древнего Царства – Мемфиса), – пишет о новых результатах, полученных в ходе продолжающихся с 1987 года обследованиях гробницы визиря и его семьи (вместе с ним в одной камере были похоронены его жена Таурет и сын Хюй), саркофагов с их останками и большим количеством погребальных даров.

Вторая большая тематическая статья – «Египетские папирусы, содержащие новые данные, касающиеся истории Израиля». В ней приводятся результаты расшифровки Папируса Амхерста 63. Текст, написанный египетским демотическим шрифтом на арамейском языке, создан в IV веке до н. э. солдатами арамейского и еврейского происхождения в Египте. В нём содержатся три арамейских псалма, в которых содержатся указания на ряд интересных деталей религиозности её авторов: упоминание то ли различные божеств, то ли имён одного и того же божества. В частности, упоминается божество, связанное со святилищем в Вефиле (Сиро-Палестинский регион); однако не до конца понятна его связь с Богом Израиля, святилище которого также существовало в Вефиле, но гораздо раньше.

В следующем объёмном материале журнала археологи Ральф Хокинз и Дейвид Бен-Шломо рассказывают об открытиях, сделанных в Кирбет эль-Мастарах, находящемся в Иорданской долине, на расстоянии 10 км от Иерихона. Изученные останки жилищ, загонов для скота и артефакты, обнаруженные там летом прошлого года, проливают свет на самый ранний период истории Израиля периода Железного века (ок. 1200-е гг. до н.э.), как он зафиксирован в Книге Иисуса Навина.

Последняя тематическая статья рассказывает о трёх выдающихся исследователях в области Библейской археологии – Лоуренс Э. Стейджер, Эфраим Стерн и Джеймс Ф. Стрендж. Авторы материала делятся воспоминаниями об этих, ныне покойных, «трёх гигантах» науки (так они названы в заглавии) и рассуждают об их наследии, которое, уверен каждый из авторов, окажет огромное влияние на будущие поколения археологов.

В своей персональной колонке главный редактор журнала Роберт Карджил размышляет о цензуре в интернете в отношении библейских сайтов. Он выражает свое недоумение «инквизиторской позицией» руководства Американского Библейского общества (АБО), которой было предоставлено право администрирования домена .BIBLE, на котором в американском сегменте интернета размещаются сайты и порталы по библейской тематике, и планирует разместить свои сайты крупнейшее в мире сообщество библеистов «Общество библейской литературы» (ОБЛ), а также «Общество библейской археологии» (ОБА). И АБО помимо общих правил для библейских сайтов (запрет порнографии, рекламы наркотиков и т.д.) ввело ограничения, носящие узко-конфессиональный характер и регулируемые определёнными евангелическими доктринами. Например, есть правило (п. 4.2), согласно которому если будет опубликован статья, где будет приведена аргументация предположений об отсутствии однозначных археологических доказательств в пользу событий Исхода из Египта, это может быть расценено администратором сети как «неуважение» к Библии, и материал будет запрещен к публикации. Учитывая вообще внеконфессиональный характер тех же ОБА и ОБЛ, приходится вообще опасаться едва ли не полного ограничения для этих организаций пользоваться указанным доменом.

Такого рода вещи заставляют главного редактора ОБА Роберта Карджила усомниться в соответствии политики АБО, во-первых, Конституции США, во-вторых, в безкорыстии руководства этой организации (так как их цены за пользование доменом превышает в десятки раз цены в домене .COM, в-третьих, в пользе такой позиции для изучения Библии и распространения знаний о ней, что АБО провозглашается одной из главных своих целей.

В статье «Считались ли дети у израильтян людьми. Личность в Еврейской Библии» профессор библеистики Университета Западного Онтарио Т. М. Лемос рассматривает проблему социального статуса и прав детей у израильтян, согласно Ветхому Завету. Автор считает, что дети, вероятно, в некоторой степени расценивались как личности. Хотя в разных ветхозаветных текстах дается различная трактовка: то на детей смотрят как на тех, кто является частью некоей коллективной личности рода или народа (Исх 20:5; Втор 5:9); то дети, будучи приносимы в жертву израильтянами, лишались тем самым статуса личности; то, напротив, через запрет детских жертвоприношений им возвращается достоинство человеческой личности… Вопрос о социальном статусе и личности ребёнка остается открытым, и для разных периодов истории Израиля может решаться различно.

Также в номере опубликован ряд небольших эссе по кумранистике, по библейским исследованиям, рецензии на новые издания по археологии и библеистике, обзоры выставок, связанных с библейской тематикой, анонсы научных конференций, семинаров, и многое другое.

Источник: Седмица.ру