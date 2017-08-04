Вступительное слово Владыки Иосифа Верта на открытие Всероссийской встречи семей

Приветствую всех вас, прибывшие на Всероссийскую встречу семей!

Приветствую Владыку Радослава! Завтра к нам присоединятся Нунций и епископы всех епархий России.

Приветствую всех организаторов этого нашего форума, которые уже хорошо потрудились в подготовке, и которых еще ждут три напряженных, горячих, наполненных событиями дня. Спасибо вам!

Приветствую наши семьи, родителей, детей! Вы стоите на этой встрече в центре внимания, вы сегодня и в эти дни будете здесь самыми главными!

Вы прибыли в Новосибирск, столицу Сибири, вы прибыли в центр Преображенской епархии. Мы сейчас находимся в Кафедральном соборе. В воскресенье, 6 августа, мы вместе с вами будем праздновать престольный праздник собора и епархии, Преображение Господне. Центральный образ в нашем храме красноречиво свидетельствует о титуле этой церкви, а также передает название епархии. Одновременно мы празднуем 20-ю годовщину освящения нашего храма. Это событие имело место 10 августа 1997 г.

В год Великого Юбилея 17 лет назад в каждой из четырех епархий России проходили всероссийские юбилейные мероприятия. В Новосибирске темой соответствующей конференции было: «Мученики XX века». В XX веке во всей огромной стране страдали и умирали невинные жертвы режима, но «Сибирь» стала именем нарицательным, символом депортаций, страданий людей и народов.

В этом году мы отмечаем трагическую дату в истории нашей страны: 100 лет назад словно ангел тьмы спустился на нашу российскую землю и наполнил всё мраком на долгие 70 лет… Но нет тени без света! В то же самое время, когда в России сгущались тучи, в маленьком городке, в деревне Фатима в небесном свете трем пастушкам явилась Богородица и призвала весь мир молиться за Россию. И этому событию тоже уже 100 лет!

В июле группа верующих со всей России во главе с епископами совершила паломничество в Фатиму, а в эти дни нашего конгресса мы тоже вспомним и будем молиться по призыву Фатимской Богородицы об обращении России.

Дорогие!

Вы прибыли в Новосибирск на Всероссийскую встречу семей. Все, наверное, знают, а кое-кто возможно и сам участвовал прежде во Всемирных и Всероссийских встречах молодежи. Но, думаю, не все знают и мало кто участвовал во Всемирных встречах семей. И действительно, они вошли в пастырский план Церкви несколько позже, чем молодежные встречи. И у нас в России мы, епископы, долгое время не решались выступить с такой инициативой по простой причине: просторы России такие огромные, а бюджеты семей такие скромные, — кто отважится на подобное приключение? К тому же семьи – это не молодежь, они не свободны как ветер, они связаны семейными обязанностями. Но мы всё же решили попробовать, и, кажется, эксперимент удался! Мы, епископы, были удивлены, когда узнали, сколько семей из четырех католических епархий России записалось на Всероссийскую встречу семей! Но вы – только представители всех наших католических семей, вы – делегаты конгресса!

Итак, я еще раз приветствую вас всех у нас в Новосибирске. Мы слышали, что в европейской части России кое-где выдалось прохладное лето. Так погрейтесь же теперь на сибирском солнышке! И еще больше: пусть эта встреча, совместная молитва, общение, обсуждение насущных вопросов согреет ваши родительские и детские сердца. Чувствуйте себя как дома! Добро пожаловать в Новосибирск!

Всероссийскую встречу семей объявляю открытой!

Фото: ТВ Кана