В РПЦ вопрос о лишении сана Грозовского рассмотрят после вступления приговора в силу

Санкт-Петербург, 18 января. Вопрос о лишении сана священника Глеба Грозовского, приговоренного в среду судом к 14 годам колонии строгого режима по делу о растлении несовершеннолетних, будет рассматриваться после вступления в силу судебного вердикта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии, клириком которой является Грозовский.

«Сторона защиты имеет право на обжалование приговора. Приговор еще не вступил в силу. Он, скорее всего, будет обжалован. До окончательного решения суда со стороны Церкви не может быть каких-либо решений», — сказали в пресс-службе.

Как пояснили в епархии, «в настоящее время Грозовский временно запрещен в священнослужении».

Как сообщалось ранее, приговор Грозовскому вынес Приозерский городской суд Ленинградской области.

Грозовский заявил о намерении обжаловать вердикт. Ранее он назвал все выдвинутые против него обвинения абсурдными.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда считает преждевременным давать комментарии о возможном лишении сана Грозовского.

“Преждевременно. Насколько я понимаю, приговор будет обжалован защитой”, – отметил Легойда. “Не будет комментариев до момента вступления приговора в силу”, – добавил он.