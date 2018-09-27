Ватикан уточнил заявление МИД Украины об одобрении автокефалии

“Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святейшим Престолом, для которого вопросы создания единой Украинской Православной Поместной Церкви являются внутренним делом Православной Церкви, относительно которого Святейший Престол не давал и не намерен давать никакой оценки“.

Такой текст размещен в официальном заявлении Апостольской нунциатуры, опубликованном 26 сентября в связи с сообщение МИДа Украины о поддержке Ватиканом усилий украинского народа по получению автокефалии Украинской Церкви.

Как сообщалось ранее, 25 сентября в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Украины Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

По итогам встречи на сайте МИД Украины было опубликовано сообщение о том, что стороны обменялись мнениями по поводу процесса предоставления автокефалии Церкви на Украине, и Святейший Престол выразил свою поддержку.

«Этот процесс уже начался, и возврат к «status quo» невозможен. Поддержка Святейшего Престола и четкая позиция относительно предоставления томоса является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога», — говорилось в сообщении МИД.