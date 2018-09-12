Вашингтон пообещал поддержать Киев в борьбе за автокефалию Церкви

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с послом США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэлем Браунбэком обсудил шаги по созданию Украинской Автокефальной Православной Церкви.

«Президент Порошенко ознакомил посла Браунбэка с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской Автокефальной Православной Церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе… В свою очередь посол Браунбэк заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую Украинскую Автокефальную Православную Церковь», — говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером пресс-службой президента.

П.Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности. «Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которая гарантируется Конституцией Украины и законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе», — отметил он.

Источник: Интерфакс