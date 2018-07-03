В Японии христианские святыни признаны мировым наследием ЮНЕСКО
Двенадцать мест, связанных с историей преследования христиан в XVII-XIX в Японии признаны мировым наследием ЮНЕСКО (UNESCO). По словам местных епископов, это признание истории японского христианства.
Места, связанные с историей «скрытого» христианства в Японии провозглашены общим наследием человечества. Такое решение 30 июня 2018 принял комитет ЮНЕСКО. В перечень вошли двенадцать объектов в Нагасаки и в провинции Амакуза, которые являются символами преследования, продолжавшиеся в течение Периода Эдо (1603-1867)
Кафедральный собор Нагасаки и «Чудо Востока»
Одним из объектов является кафедральный собор Нагасаки, древнейший христианский храм Японии, который принадлежит к национальному наследию. Построенный 1864 двумя французскими миссионерами в честь 26-ти мучеников (9 европейцев и 16 японцев), он прославился событием, которое Папа Пий ИХ назвал «Чудом Востока».
После освящения церкви к миссионерам прибыла группа людей из поселения Ураками, попросив разрешения войти в храм, чтобы «почтить Марию». Это были потомки первых христиан, вынужденных в течение веков подпольно жить своей верой. За ними следовали десятки тысяч катакомбных христиан, которые после посещения кафедрального собора начали публично исповедовать христианство.
Места преследований
В перечень входят, среди прочих, остатки замка Гара, место восстания католиков 1637, после которого обострился преследования, и поселение Сакицу в префектуре Кумамото, где христиане подпольно практиковали и распространяли свою веру.
Возможность для евангелизации
В интервью Asia News архиепископ Нагасаки Джозеф Мицуаки Таками отметил, что христианство преследовалось в Японии в течение 250 лет.
«Теперь оно получило признание своей истории, и многие японцы начинают интересоваться христианством. Многие из них придут посетить эти места. Для нас это возможность евангелизировать», — сказал он, отметив, что открытие христианской истории Японии должно привлекать также и верных: «Нужно историю, потому что не здания важны, но история, стоящая за ними. Речь идет об истории веры, которая имеет универсальную ценность».
По материалам Vatican News
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