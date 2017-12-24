В Вифлееме резчики по оливковому дереву продолжают древние традиции Святой Земли

ВИФЛЕЕМ. Христианские резчики по дереву в Вифлееме все еще хранят древние традиции Святой Земли, но из-за обострения ситуации и сокращение потока паломников и туристов многие из них вынуждены уезжать, сообщает religionnews.

В самом Вифлееме и в окрестностях этого глубоко почитаемого христианами всего мира места Рождества Христова действует несколько десятков мастерских резьбы по дереву. Мастера в них режут из оливкового дерева крестики, четки, статуэтки, чаши и сценки Рождества Христова, и в некоторых семьях мастерство передается от отца к сыну уже почти два тысячелетия. Но сегодня их мастерство все менее востребовано, поскольку поток туристов и паломников в Вифлеем истощается из-за волнений и проблем с безопасностью гостей города. С 6 декабря палестинцы то и дело проводят демонстрации в знак протеста против решения президента Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе посольства США в этот город.

Один из мастеров-резчиков по имени Гьякаман (Giacaman), глубоко верующий католик, вернулся семь лет назад в Вифлеем, город смешанного христианско-мусульманского населения, чтобы продолжить дело своих предков. «Я не мог позволить нашему семейному делу зачахнуть после ухода от дел моего отца, – говорит Гьякаман. – Прежде всего, я руководствовался своей верой. Здесь осталось так мало христиан, что каждый из нас важен для жизни общины. Но вернулся еще и потому, что мастерская была создана моими предками, и мужчины в нашем роду всегда тяжело трудились в ней, зарабатывая себе на хлеб».

Численность христиан в Святой Земле резко сократилась из-за эмиграции: на сегодня они составляют лишь 2 процента местного палестинского населения. Махмуд Хавари (Mahmoud Hawari), директор Палестинского музея на западном берегу Иордана, говорит, что ремесло резчиков по дереву возникло среди христианского населения Святой Земли и Вифлеема примерно в четвертом веке, во времена Византийской империи. «Этот вид искусства с его традициями слагался два тысячелетия, – говорит Хавари. – Его можно считать частью национального культурного наследия Палестины и важной составляющей экономики этой местности». По его словам, вифлеемские резчики прославились своим искусством еще в древнем мире, но настоящий расцвет начался в конце 19 века, когда в Святую Землю хлынул поток паломников и туристов. «С тех пор местные мастера сформировали свои стили, композиции на сюжеты из жизни Иисуса, свои художественные мотивы, которые стали отличительным знаком их высокого искусства» – говорит Хавари.

Многие из этих мастеров, среди которых встречаются и мусульмане, широко прославились во всем мире благодаря высокохудожественным статуэткам Богоматери с Младенцем и сценкам Рождества Христова. Некоторые из них совсем крохотные и умещаются в ладони, а другие настолько велики, что могут использоваться для украшения соборов. Семейная фирма Хошей (Hosh) находится в пригороде Вифлеема и дает работу 14 резчикам, в большинстве своем родственникам. «Мы отправляем 95 процентов нашей продукции на праздничные выставки, ярмарки искусств и в магазины Европы, в том числе в магазин Neiman Marcus, – говорит Тони Хош, помощник управляющего. – Однако основной доход дают паломники, а ныне их в городе мало, чтобы поддержать наше производство».

Напряженность и волнения имели место на окраинах Вифлеема, но в центре города, щедро украшенном Рождественскими огнями, все пока тихо и спокойно. Даже слишком спокойно для кануна Рождества. «Когда начинаются проблемы и задержки на пунктах пропуска из-за накала страстей, это сразу отражается на притоке туристов, и наши магазины сувениров пустеют» – сетует Хош. Отсутствие посетителей особенно заметно в магазине Святого Михаила, принадлежащем 55 семьям местных христиан. За неделю до Рождества в нем не видно никого, кроме пяти-шести работников. «Много молодежи уезжает из родного города, поскольку здесь нет работы, – говорит продавец Наум Бассел (Naoum Bassel). – Вифлеем туристический город, а без туристов здесь нет работы. Да и свободы здесь тоже нет».

В другом магазинчике под названием «Лавка благословенных подарков» выставлены работы Гьякамана и пяти его резчиков. «Изделие такого плана мы вырезаем не меньше года, и стоит оно до 20 тысяч долларов, – говорит мастер, показывая великолепный образец резной сцены Рождества с яслями, волхвами и животными, шириной более метра. – Изделия поменьше и попроще стоят от 40 до нескольких сот долларов». На заднем дворе магазина и цеха сложены сотни обрубков оливковых ветвей, которые закупаются у местных фермеров после октябрьского сбора оливок. Дерево заготавливается только путем косметической подрезки олив, но сами деревья не рубятся.

«Каждое наше изделие уникально. Вам не удастся найти два абсолютно одинаковых изделия, – говорит мастер. – Для меня каждое из них – выражение моей веры в Христа. В Библии оливы упоминаются много раз, сам Иисус молился в оливковой роще. Наша работа – это часть нашего служения Господу. Для меня это святая работа».

Источник: Седмица.ру