В Ватикане впервые открылся «Макдональдс»

В Риме в здании, расположенном всего в нескольких метрах от собора святого Петра, открылся первый в Ватикане ресторан быстрого питания сети McDonald’s, передает kath.net.

Открытие произошло еще в канун Нового года, однако было очень сдержанным и не афишировалось, ведь предыдущая попытка объявления об открытии там фаст-фуда вызвала общественное возмущение. Тогда римляне называли заведение McVatican.

Новая точка фаст-фуда обслуживает туристов с раннего утра до позднего вечера, но ее открыли, несмотря на жалобы кардиналов и местных жителей.

По сведениям СМИ, McDonald’s будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана порядка 30 000 евро в месяц. Цель открытия точки фаст-фуда заявлена как благотворительная: доходы от закусочной планируется использовать на финансирование церковной миссии в Океании.

Сообщается, что руководство компании подтвердило свою готовность платить за аренду десятки тысяч евро в месяц, предложив гораздо более выгодные условия по сравнению с другими участниками тендера на недвижимость.

Это первый McDonald’s, который разместился в принадлежащем Ватикану здании, где проживают несколько высокопоставленных священнослужителей. Один из кардиналов назвал новый «Макдональдс» «извращением облика наших мест» (его слова цитирует katolik-gomel.by со ссылкой на газету La Repubblica). По мнению кардинала, McDonald’s не имеет ничего общего с римскими кулинарными традициями и не дает гарантий здоровья посетителей.

Сообщается также, что еще один ресторан — американской франшизы Hard Rock Cafe — открылся недавно на улице, ведущей к собору святого Петра.