В РПЦ удивлены идеей организаторов форума в Новосибирске прикрыть тканью обнаженные статуи

Русская Православная Церковь с недоумением воспринимает ситуацию, когда организаторы форума в Новосибирске закрыли обнаженные статуи тканью из-за того, что на мероприятии присутствовали священнослужители. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии?», — отметил представитель РПЦ. «Кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно смотреть на статуи?», — цитирует ТАСС Легойду.

Ранее региональные СМИ сообщили, что 23 августа в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна задрапировали тканью статуи обнаженных мужчин и женщин в фойе первого этажа. Это произошло, по данным изданий, во время одного из мероприятий форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», в котором, в частности, принимали участие священники Русской Православной Церкви.