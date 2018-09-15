В РПЦ предупреждают о возможности пересмотра статуса Константинопольского патриархата

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил о возможности постановки под сомнение статуса Константинопольского патриархата как «первого среди равных» в православном мире в случае продолжения действий по предоставлению автокефалии Церкви на Украине.

«Мы вынуждены будем полностью разорвать евхаристическое общение, а это будет означать, что Константинопольский патриархат и Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава трехсотмиллионного православного населения планеты, больше не будет его главой», — заметил иерарх, отвечая на вопросы журналистов в пятницу после экстренного заседания Синода в Москве.

«По крайней мере, больше половины этого населения не будет его признавать даже в качестве первого среди равных», — добавил митрополит.

Источник: Интерфакс-Религия